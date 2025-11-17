院版「財劃法」預計週四出爐...統籌分配稅款更細緻「五大指標」曝光！三藍營縣市持反對意見

在野上週五再度修正「財劃法」，讓行政院長卓榮泰直言要「全面迎戰」，預計週四通過院版草案。財政部國庫署長陳柏誠今（17）日向媒體表示，院版將有五大目標、並在統籌分配稅款上更加細緻，以五大指標處理。目前有雙北、新竹市明確表達不同意，其他藍營農工縣市都挺樂見。

繼上回惡修財劃法後，立法院11月14日再修正財劃法，明定地方一般性補助款不得少於前一年、計畫型補助款不得低於過去10年同財力級次縣市平均值。

廣告 廣告

財政部國庫署長陳柏誠指出，兩次修法都沒有經過事權檢討，也未考慮中央財政穩健因素，掏空中央財政4165億元，明天下午主計總處將會同國發會邀地方政府第六度開會，並檢討事權回歸，在周四提出院版草案。

陳柏誠接續表示，院版有五項修法目標，第一、是將地方自辦事項納入基本財政需要額計算，讓地方有錢讓他該做的事情，確保各地國民都能獲得相近的生活品質、公共服務。第二是水平分配部分，在野版本的五大指標都過於單一，院版會做更細緻處理，讓縣市分配更平均。

陳柏誠再說，第三、是地方自治更強化，讓事責回歸，透過管考機制發揮資源運用效能；第四是垂直分配、也就是錢權分配更合理，提供地方主要財源，也兼顧中央財政量能；第五是讓一般性、計畫型補助回歸「舊制模式」，協助地方推動建設及經濟平衡發展，提升中央與地方夥伴關係。

陳柏誠說明，從108年開始，地方在中央統籌稅款、一般性補助款、計畫型補助款挹注下，從108年到去年通通都是盈餘，而且是遞增，一直遞增到去年的818億元，「顯見地方政府財源不是不夠，但有不均的問題！」

陳柏誠再說，統籌分配稅款會朝向指標分配，包含土地面積、人口數、工業就業人口數、農民漁牧就業人口數、農民漁牧產值。土地面積部分，譬如離島加權兩倍、農牧用地1.5倍；人口數部分，65歲以上、14歲以下以1.2倍分配；平均可支配所得較低的縣市，也會用逆指標來讓比較窮的縣市獲得更多錢。

陳柏誠說，另外，工業就業人口對針對中高污染事業採加成計算，農業則以「農林漁牧就業人口」和「產值」作為分配基準。

至於地方對院版財劃法的態度？陳柏誠表示，在第五次會議中，雙北、新竹市明確表達不同意，其他藍營執政的農業、農工大縣聽完規劃後都認為頗為合理，大家看待時都蠻理性的。財政部也強調，這次修法會讓所有縣市或配水準不低於114年。

（圖片來源：放言記者拍攝）

更多放言報導

賴清德拋新稅制「明年月薪5萬以下免繳稅」？...財政部緊急說明「非所有勞工適用」：是以租屋單身青年情境試算

普發1萬預算編好、就等立院通過！財政部曝領錢五種方法：預算公布後1個月內開始發放