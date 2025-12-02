院版《財劃法》、1.25兆國防特別預算拚付委 藍白聯手10：9擋下

行政院版《財劃法》修法草案、1.25兆國防特別預算力拚付委，今（2日）中午於程序委員會討論；最後表決階段，藍白均以10：9通過暫緩列案，兩案均被擋下。（圖／李奇叡攝）

行政院版《財劃法》修法草案、1.25兆國防特別預算力拚付委，今（2日）中午於程序委員會討論；最後表決階段，藍白均以10：9通過暫緩列案，兩案均被擋下，不被排入5日的立法院會。

行政院版上月提出《財劃法》修法草案，送進立院後，於11月25日在藍白聯手下封殺，如今由於在野主張政院仍未提供試算表，因此國民黨立院黨團今日再提案暫緩列案，並獲白營支持，以10：9的票數通過。至於針對上月通過的在野版本《財劃法》修正草案，行政院提請立院覆議，今天於程序委員會討論，則在朝野共識下順利通過。

另外，賴清德宣布編列1.25兆特別國防預算，行政院通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，今日也送進程序委員會討論。不過在野主張賴清德先行至立院國情報告並備詢，因此提議暫緩列案，朝野未獲共識，最後同樣以10：9的票數表決通過。

面對在野封殺，民進黨立委於程序委員會高舉「譴責藍白違法檔案，惡意破壞程序正義」、「藍白擋國防預算」等牌子。民進黨立院黨團書記長陳培瑜受訪時說，在野難道這麼害怕院版財劃法、國防預算嗎？為什麼要擋？

針對在野希望總統赴立院「一問一答」，陳培瑜強調，總統已清楚說明，到立院國情報告的方式跟內容都可以協商，只要符合憲政；但藍白不願意實質討論，只會製造衝突對立，在野提出荒謬的《財劃法》修正版本，才會造成國家財政危機。



