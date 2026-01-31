院版1.25兆國防特別預算遭藍白丟包！AIT發聲曝投資自身國防工業的「3項好處」

藍白昨天仍在立法院本會期最後一次院會上挾人數優勢封殺行政院版本的1.25兆國防特別預算。（資料照片／李智為攝）

總統賴清德先前宣布提出的1.25兆國防特別預算，已數十度在立法院程序委員會上遭藍白聯手封殺，即使谷立言多次重申強化國防投資的重要性，藍白昨天仍在立法院本會期最後一次院會上挾人數優勢封殺。對此，美國在台協會（AIT）今天（31日）上午透過臉書發文，特別引用AIT處長谷立言接受專訪時所提到，投資自身的國防工業基礎的3個好處。

行政院先前提出的1.25兆國防特別預算已數十度在立法院程序委員會上遭藍白聯手封殺，遲遲無法付委審查，即使谷立言日前赴國防院舉辦的座談會重申強化國防投資的重要性。然而，昨天為立法院第四會期的最後一天，最後院版國防特別預算仍遭藍白挾人數優勢封殺，同時將民眾黨自提版本的軍購條例順利付委。

對此，AIT今天上午透過臉書發文，並引用谷立言接受專訪時所提到，投資自身的國防工業基礎的3個好處，包括提升台灣軍方可取得的防衛系統，台灣愈能在本地生產，就愈能有效運用其軍力。

AIT續指，再來是提升衝突時的韌性，由於台灣不像烏克蘭有陸上邊界可接收補給，危機期間要補給關鍵彈藥或無人機會更具挑戰；最後則是能對全球防衛物資需求做出貢獻。



