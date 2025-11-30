立院議政博物館特展室啟用 首展APPU會員國外交文物

立院議政博物館特展室啟用





位於台中霧峰的立法院議政博物館特展室30日正式啟用，首檔展覽以「亞洲太平洋國會議員聯合會(簡稱APPU)會員國外交文物特展」為主題，包括立法院副院長江啟臣、台中市副市長鄭照新、議政博物館館長徐仙卿等人都出席開幕啟用典禮，現場展出40件會員國交流的紀念品，展現多元文化風貌與各國情誼。

徐仙卿館長親自為貴賓進行特展導覽

「亞洲太平洋國會議員聯合會會員國外交文物特展」展出東北亞、東南亞及大洋洲會員國的外交贈禮，內容包括傳統工藝、文化飾品與象徵友誼的紀念物品，包括日本扇、日本七寶燒、前日本首相麻生太郎致贈王金平院長的感謝函，還有吉里巴斯傳統編織扇子、泰國泰王蛋型藝品共40件，展現多元的文化風貌與各國情誼。

廣告 廣告

開幕活動，江啟臣、國民黨籍立委林倩綺、民眾黨立委麥玉珍、台中市副市長鄭照新等人皆出席。

副院長江啟臣致詞時表示，APPU對我國具有特殊的外交意義，不僅因為APPU是目前立法院唯一以「會員國」身分參與的國際組織，更重要的是中華民國為其創始會員國之一，在當前外交挑戰下更顯珍貴。

江啟臣說，去年他受立法院委託參加APPU年會時，成功爭取到第53屆APPU大會的主辦權，並於今年8月順利圓滿完成此次年會。本次議政博物館特別將這份成果轉化為展覽，並自館藏的APPU會員國歷年贈予立法院的珍貴外交禮品與文物中，以「跨域長誼」為題，見證歷年交流所累積的亞太情誼。

出席的鄭照新副市長表示，113年底議政博物館開幕時，就已對館內的展陳及高科技互動裝置留下了深刻的印象，如同親身體驗了台灣民主發展史。此次的展覽更展出台灣與亞太地區各國之間友誼交流的證明，銘記國際友人溫暖的情誼，實在具有相當重要的外交意義。



市府文化局表示，作為台灣民主地標及民主教育基地的議政博物館，去年與文化局及社區大學合作開立「文博學院」課程，推廣民主教育；今年更參與了518國際博物館日推廣活動，積極以創新、親民的方式呈現民主史料，讓臺灣的民主精神更容易被體驗和看見。

此次展覽期間為即日起至明年5月31日，歡迎民眾在展覽期間前來走訪，除了感受歷史的重量外，也可以在趣味中更深入了解民主運動的精神，更可以順遊周邊如民主時刻館、霧峰菇類產學故事館及霧峰林家宮保第園區等文化景點，深入了解霧峰故事。

議政博物館參觀時間為平日每周二至周日上午9點至12時、下午2時至5時；周末則為上午10時至下午4時，歡迎市民朋友踴躍前往體驗、參觀。

更多新聞推薦

● 2025嘉義雙潭馬拉松菁英賽 13國選手齊跑