立院議政博物館特展室啟用 首展APPU會員國精美外交文物

立法院議政博物館舉辦「亞洲太平洋國會議員聯合會會員國外交文物特展」，展出40件精美的紀念品。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕位於台中市的立法院議政博物館特展室今天正式啟用，首檔展覽以「亞洲太平洋國會議員聯合會(簡稱APPU)會員國外交文物特展」為主題，包括立法院副院長江啟臣、台中市政府副市長鄭照新、議政博物館館長徐仙卿等人都出席開幕啟用典禮，現場展出40件會員國交流的紀念品，展現多元文化風貌與各國情誼。

立法院議政博物館今天推出「亞洲太平洋國會議員聯合會會員國外交文物特展」做為首展主題，展出東北亞、東南亞及大洋洲會員國的外交贈禮，內容包括傳統工藝、文化飾品與象徵友誼的紀念物品，包括日本扇、日本七寶燒、前日本首相麻生太郎致贈王金平院長的感謝函，還有吉里巴斯傳統編織扇子、泰國泰王蛋型藝品共40件，展現多元的文化風貌與各國情誼。

今天現場除江啟臣、立法委員林倩綺與麥玉珍，還有台中市副市長鄭照新、立法院中南部服務中心主任邱俊龍、議政博物館館長徐仙卿，以及各機關代表與霧峰區各里里長等貴賓出席。

江啟臣致詞時表示，APPU對我國具有特殊的外交意義，不僅因為APPU是目前立法院唯一以「會員國」身分參與的國際組織，更重要的是中華民國為其創始會員國之一，在當前外交挑戰下更顯珍貴。

江啟臣說，去年他受立法院委託參加APPU年會時，成功爭取到第53屆APPU大會的主辦權，並於今年8月順利圓滿完成此次年會。本次議政博物館特別將這份成果轉化為展覽，並自館藏的APPU會員國歷年贈予立法院的珍貴外交禮品與文物中，以「跨域長誼」為題，見證歷年交流所累積的亞太情誼。

鄭照新致詞則指出，立法院在韓院長與江副院長的領導下，國會外交成果十分亮眼，展現國會在外交事務上做為行政部門堅實後盾的角色與重要性，他相信本次特展中所呈現的內容豐富多元，足以讓民眾清楚看見我國在國會外交上的努力與成果。

立法院議政博物館APPU會員國外交文物特展今開展，立法院副院長江啟臣(左4)、台中市副市長鄭照新(左3)等人出席。(記者陳建志攝)

特展展出東北亞、東南亞及大洋洲會員國的外交贈禮，內容包括傳統工藝、文化飾品與象徵友誼的紀念物品。(記者陳建志攝)

