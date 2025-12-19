院長級人事安排！傳蘇嘉全接棒海基會董事長 謝長廷接掌台日協會

政治中心／綜合報導

傳前立法院長蘇嘉全將接任海基會董事長（圖／翻攝畫面）

海基會昨下午召開董監事會議，董事長吳豊山在開場致詞時宣布請辭董事長一職。總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德誠摯感謝吳豊山任內付出，並肯定其完成階段性任務與貢獻。未來仍將持續借重其所長，敦聘擔任總統府資政。據了解，新任海基會董事長人選可望由立法院前院長、現任台日關係協會會長蘇嘉全出任；甫獲日本最高榮譽之一的「旭日大綬章」，前駐日代表謝長廷則有望接任台灣日本關係協會會長。

吳豊山在董監事會議致詞時表示，上週五獲賴清德約見，徵詢對海基會人事意見，「因為都說下台背影要漂亮，所以本人當即欣然同意讓賢」，宣布將在12月31日下台一鞠躬。

​接替吳豊山的蘇嘉全，在擔任台日協會長期間雖達成數項備忘錄簽署，但其更大的優勢在於其擔任立法院長時期即與各高層建立的信任關係。蘇嘉全是史上首位民進黨籍的立法院長，，2022年5月接任台灣日本關係協會會長迄今。此次轉戰海基會，顯示層峰有意在對岸刻意造成的僵局下，改由政治性格較強的蘇嘉全接手。

另外，至於蘇嘉全出任海基會董事長後，台日關係協會會長遺缺，傳由謝長廷接任。據《中央社》報導，知情人士指出，謝長廷接掌台日關係協會，有望更進一步深化台日雙邊關係，特別是日本首相高市早苗堅定護衛民主自由，支持台日攜手打造排除中國干預的「非紅供應鏈」，亦期待深化在半導體、人工智慧與經濟安全保障等領域的合作。

日本於1972年9月29日轉向與中華人民共和國建交，同年12月1日成立「財團法人交流協會」（2017年改名為日本台灣交流協會），中華民國於同年12月2日成立「亞東關係協會」（2017年改名為台灣日本關係協會），二者皆為人民團體，作為台日兩國間事務溝通與互動平台，維持雙邊經貿、文化交流、技術合作等非政府間實務關係。

謝長廷獲授「旭日大綬章」，有接任台日交流協會會長。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

