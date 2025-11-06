院長蕭宗煌：故宮文物屬中華民國財產

國立故宮博物院的典藏「翠玉白菜」。（本報資料照片）

國立故宮博物院院長蕭宗煌，6日在立法院教育及文化委員會表示，故宮文物遷到台灣是合法政府政權。（郭吉銓攝）

故宮博物院今年創院百年，兩岸各自舉辦院慶特展，北京故宮活動頻出現「台北故宮文物終將回歸祖國」論述，加之大陸3月時修訂文物保護法，新增追討境外流失文物，立委6日關切，大陸是否會追討故宮文物？故宮院長蕭宗煌表示，故宮文物是中華民國合法政府執政時代搬遷來台，是中華民國財產「殆無疑義」，對方的說法聽聽就好，同樣因管轄權問題，我方也無法透過國際法庭向北京故宮追討文物。

故宮於1925年10月10日成立，國共內戰時期有2972箱文物隨國民政府遷台，形成台北、北京故宮分立狀態。今年適逢故宮建院百年，兩岸皆推出院慶系列活動特展，北京故宮推出「故宮文物南遷紀念展」、「百年守護--從紫禁城到故宮博物院特展」。北京故宮前院長鄭欣淼日前接受港媒《文匯報》專訪提到，「堅信台北故宮的文物遲早會到紫禁城展出」；北京故宮現任院長王旭東也曾撰文表示，南遷文物終成海峽兩岸故宮博物院的共同珍藏與文脈伏筆。

立法院教育及文化委員會昨天邀請蕭宗煌列席業務報告，並備質詢。民進黨立委伍麗華質詢時表示，北京故宮趁著百年院慶推統戰，不僅展區背板寫故宮遷台文物北返，甚至還認為南遷文物總有一天會回歸紫禁城，台北故宮如何看待此事。

蕭宗煌表示，不論政治或國際場合，兩岸立場各自表述，雖然故宮文物來自紫禁城是事實，但當時是在合法政權中華民國國民政府時代搬遷來台，文物皆登記為中華民國財產，「殆無疑義」。他強調，百年歷史的故宮，長達75年在台灣土地落地深耕，連結很深，也是文化滋養一部分，目前最重要任務是做好文物管理跟教育推廣，北京故宮講法聽聽就好。

大陸今年3月修訂《中華人民共和國文物保護法》，將追討流失境外文物納入條文，伍麗華關切，未來台北故宮文物是否會被大陸藉此新法追討？蕭宗煌表示，故宮文物遷到台灣是合法政府政權，當時中華人民共和國都還沒有成立，無法證明台北故宮文物是他們的；同樣，因為管轄權問題，我方也無法透過國際法庭向北京故宮追討文物。

伍麗華提醒，故宮已經成為統戰一環，對外論述很重要，過去8年歐美國家已逐步將經由非法、走私及戰爭所取得的文物歸還他國。台北教育大學語文與創作學系副教授楊宗翰表示，台北故宮擁有非常多珍貴典藏文物，這是北京故宮遠比不上，呼籲政府不應把故宮詮釋權拱手讓給北京故宮，如果地位被取代，對台灣而言損失慘重。