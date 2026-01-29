院長請假逾一年才准辭 羅智強轟民進黨「陷陳菊於不義」

監察院長陳菊請辭獲准。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 監察院長陳菊因身體狀況，自 2024 年底請假至今，期間雖多次提辭呈，卻被總統賴清德慰留，直到昨天，總統府才宣布准辭，自 2 月 1 日生效。面對輿論爭議，國民黨立委羅智強今（29）日感嘆，民進黨對陳菊的人事處理方式，是陷陳菊於不義。

羅智強表示，首先，他們希望陳菊早日康復，給予祝福。但問題是，一個監察院可以請假一年，民進黨對陳菊的人事處理方式，一是陷陳菊於不義。為什麼要讓陳菊請假長達一年，讓社會大眾來議論？二也是陷監察院於不義，一個監察院長可以一年不上班，不就證明監察院是個廢物院？民進黨是想證明嗎？陳菊請假一年的這件事情，他送民進黨四個字「不可思議」。

國民黨立委賴士葆也說，請這麼長的假，一般來講是不可思議的，要不是政治考量的話，不太可能這樣做。陳菊請假一年，然後直到現在才准辭，這是非常奇怪的。他們祝福陳菊身體健康，但陳菊不上班的這一年，監察院運作也好像沒受影響，何況監察院的功能本來就不彰。

賴士葆表示，真的要認真思考監察院這個單位的存廢問題，從現在來看，監察院幾乎沒有什麼事情可以做，認命的監察委員也大概都是看「顏色」來找人，所以全民要認真去思考，監察院有沒有存在的必要。

總統賴清德則透過臉書發文表示，最近，「菊姐」因為健康因素，需要長期接受治療與復健，再次提出辭呈，他也勉予同意。「菊姐」是美麗島事件受刑人，一生為民主犧牲奉獻，先後擔任國民大會代表、高雄市市長與總統府秘書長等職務，長年投入公共事務，對國家社會貢獻深厚。

賴清德表示，在陳菊擔任高雄市長時、他是台南市長，「我們互相幫忙、一起行銷城市」；後來無論各自擔任什麼職務，閒聊時的話題，總會回到台灣的民主和未來。「謝謝菊姐一生為人權、民主付出的心力，請好好休養、專心復健，早日恢復健康」。

