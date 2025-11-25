院長財劃法難付委審查？ 賴士葆曝：財長打電話來說算不出來

國民黨立委賴士葆。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院日前送出《財政收支劃分法》修法草案後，並喊話希望立法院支持，但對於院版《財劃法》能否在今天通過立法院程序委員會，並排入這週五的立法院會議程，並付委審查。國民黨立委賴士葆今（25）日受訪表示，財政部長莊翠雲昨天打電話給他，說算不出來試算表，因此他認為付委的機率不高。

為了讓院版《財劃法》草案能順利付委。行政院長卓榮泰昨邀請民進黨立委召開行政立法擴大協調會，討論後續與國會的攻防。面對民眾黨已表態，政院版本「一律退回」。 國民黨陣營方面，傳出因院版《財劃法》對中南部、離島縣市分配款可能大增，讓藍營內部陷入兩難。

就立法院長韓國瑜上周五曾邀集行政院、民進黨團幹部、國民黨籍兩任財委會召委林思銘、賴士葆就院版《財劃法》草案交換意見。賴士葆表示，當天的結論，是財政部要提供依新法可以分到各縣市的金額是多少，包括：統籌分配稅款、一般補助款、與計劃補助款，莊翠雲答應今天會提供資料，再來討論要不要付委。

但賴士葆表示，昨天莊翠雲長打電話給他，說算不出來，但沒有（試算表）就是閉門造車，國民黨講的很清楚，試算表一定要出來，要根據行政院的版本是多少錢才來討論。

賴士葆表示，他不是國民黨團幹部，但他認為，付委的機率不高，就看行政院如何溝通；此外，民眾黨已表明不給過，兩個禮拜前通過的國民黨團版本卻不實施，付委是自打嘴巴嗎？

