院長追女藥師「當小女友」 公園緊貼下身猥褻、捏臀！
社會中心／饒婉馨報導
新北市一名診所陳姓男院長，對年輕女藥師心生愛慕，竟藉口「載妳繞繞聊天5分鐘」趁機將人載往體育場，不僅強牽對方手，更兩次擁抱、揉捏臀部時間長達 5 分鐘。女藥師期間雖據實告知「我只喜歡女生」試圖拒絕，仍遭陳男強貼下體與頸部。全案歷經一審判無罪、二審逆轉改判後，最高法院19日駁回上訴，判處陳男有期徒刑 5 個月定讞。
陳男載診所女藥師前往公園散步，並趁機猥褻女方。（示意圖／美聯社提供）
藉口散步變調！女藥師自爆「性向」仍難逃狼爪
根據判決書指出，陳男自 2022 年起聘雇該名女藥師，因離婚多年且孩子已成年，竟對年紀足以當他女兒的女藥師日久生情。2023 年 4 月某日陳男邀請女藥師共進晚餐後，他藉口「可不可以聊 5 分鐘就好」，邀約女藥師上車並開往附近的體育場公園散步。然而，女生上車後就被陳男追問年次，在聽到回覆後還笑稱「妳的年紀都可以當我女兒了」，因為陳男時常在診所與病人打哈哈，女生就比較安心一點。
下車後，陳男開口詢問女藥師有沒有男朋友，她就直接跟陳男說自己曾交往過3任女友，希望對方知難而退，不料陳男卻突然問女藥師「要不要當我的小女友」，她擔心激怒對方便坦言自己只喜歡女生；不料，陳男竟強行牽起她的手，隨後更要求「抱一下」。女藥師供稱，當時腦中浮現被拖進草叢強暴的恐懼畫面，迫於壓力勉強答應，陳男隨即緊貼其頸部深呼吸，並用力揉捏她的臀部，甚至讓她感覺到對方下體緊貼。
女藥師當下怕激怒對方，並忍下陳男一系列猥褻舉動，隨後離職提告。（示意圖／美聯社提供）
老闆否認犯行反指「遭勒索」 高院逆轉改判有罪定讞
案發後，女藥師隨即離職並向友人哭訴、提告。一審新北地院原判陳男無罪，案件上訴至二審高等法院時，陳男僅承認有牽手與詢問交往，堅決否認揉臀與猥褻行為，甚至反咬女藥師是為了索取 40 萬元勒索金才提告。然而，高等法院比對相關證人供詞及申訴紀錄，發現陳男於事發後傳訊息給女藥師「麻煩你不要跟別人說昨天的是（事）」、「可以的話，我們當朋友」等語，認為女藥師描述過程細節詳盡且具有高度可信度，且「新北市性騷擾防治委員會」也認定性騷擾事件成立；法官考量陳男利用職場權勢侵害部屬，且犯後毫無悔意，改判有期徒刑 5 個月，可易科罰金 15 萬元。最高法院19日駁回陳男上訴，全案定讞。
《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：
刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，
處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110
原文出處：要不要當我的小女友…判5月定讞！女藥師遭院長二度「緊抱捏臀、猥褻狂聞味」
更多民視新聞報導
幫女子「打開心結」神壇前猥褻！廟祝辯：王母娘娘指示
高雄4學生公園「踩踏、戳弄」虐魚片曝…遭環保局開罰！
紅燈看手機遭罰3千！法官舉1點「撤銷裁罰」糾正警
其他人也在看
水電工「想強行侵犯」！受害女「揮剪刀反擊」竟遭起訴 判決結果曝
社會中心／綜合報導基隆市一名楊姓水電工因向女友提出親密要求遭拒，竟情緒失控對對方施暴，不僅強行拉扯私密衣物、咬傷臉部，還出手毆打，企圖侵犯。女子在情急之下拿起剪刀反擊，造成楊男多處受傷，事後卻一度被檢方以傷害罪起訴。案件經基隆地方法院審理後，認定女子行為屬正當防衛，判決無罪。民視 ・ 19 小時前 ・ 147
三環幫崛起亂台1／權利車停滿山谷畫面超震憾 警揭三環幫暗助黑道犯案祕辛
去年1月24日晚間，新竹竹東一家公司突然闖入5名黑衣人，接著屋內傳出密集槍響，警方趕到時，五人已搭乘接應車輛逃逸，而現場一名身中二槍、還遭砍斷手掌的男子名叫劉憲治，綽號Tiger，是在地幫派「三環幫」副幫主，雖然救護車緊急將其送醫，最終仍宣告不治。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 18
中天記者用錢收買軍人換機密？侯漢廷憶自身「共諜冤案」：檢方當年也用同一招弄我
中天主播「馬德」林宸佑涉嫌違反國安法，被法院裁定羈押禁見，事件引發熱議。曾被指是共諜遭國安法起訴，最後無罪確定的新黨台北市議員侯漢廷表示，涉嫌用金錢收買軍人換取機密的指控，當年也用在他身上，「檢方編故事能編出花籃」，他採訪軍人的資料，當年被檢方幻想成滲透軍人。新黨青年軍王炳忠2018年被控接受中國國台辦資助，與侯漢廷、林明正及陸生周泓旭成立「新中華兒女學會......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 182
黃明志遭控持毒不認罪！開庭後首發聲 點「1關鍵」開嗆：還有人信？
黃明志去年10月捲入「護理系女神」謝侑芯命案，當時身上被查出不明藥丸，初步尿檢更呈現4種毒品反應，被依馬來西亞《危險毒品法令》「持有毒品」及「濫用毒品」罪嫌起訴，其中吸毒案已於上月22日因尿檢呈現陰性，獲判無罪當庭釋放。今（19）日擁毒案首度開庭，他針對指控全數不認罪，稍早也透過社群平台發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 31
中天主播「馬德」遭收押禁見 國防部回應了
[NOWnews今日新聞]綽號「馬德」的中天新聞記者兼主播林宸佑，今（17）日傳出疑似與中國方面有金錢往來，涉嫌利誘現役及退伍軍人手持五星旗拍攝投敵影片或刺探軍機，昨日遭到高雄橋頭地檢署搜索住處並帶回...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 134
中天記者涉犯國安法 遭橋頭地院收押
[NOWnews今日新聞]（18:00更新）橋頭地檢署偵辦共諜案，昨（16）日北上前往中天主播林宸佑住處搜索，並帶回偵訊。林宸佑疑涉犯國安法，遭橋檢聲押。稍早橋頭地院裁定收押禁見。對於案件詳情，橋頭地...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 69
被害夫婦經營蔥油餅攤 被封隱藏版銅板美食
新北市 / 綜合報導 疑似被兒子殺害的這對夫婦，平常經營蔥油餅攤，周一到周六都會開著小貨車，從蘆洲到三重擺攤，一片25元的蔥油餅，也被顧客評為銅板美食，在當地小有名氣！附近店家聽到消息很驚訝，回憶起周六早上，夫婦還有擺攤，當天還過來買了控肉便當，至於夫婦的兒子，記憶中只見過一面。據了解，36歲的廖姓兒子平常沒工作，宅在家沉迷線上遊戲，至於為何狠心殺害父母，警方仍在釐清中。 小貨車後車斗，煎爐設備一應俱全，一開店香氣撲鼻，生意源源不絕，老闆和老闆娘埋頭苦幹，雙手幾乎沒停過，被害夫婦已屆退休年齡，卻仍勤奮工作賣蔥油餅，新北市蘆洲區恆德里長李常孝說：「因為他們聽說白天做生意，回來就很累了，比較少跟附近的這邊有互動。」每週6天從蘆洲開著攤車到三重，一片25元的蔥油餅，打響銅板美食名號，就連事發當天上午，夫婦都還像平常一樣擺攤，附近店家說：「前兩天有來啦，是禮拜五還禮拜六我不太記得，他有來買便當，老闆自己吃的都魯肉便當，我老婆有問他說，你今天怎麼吃控肉，他只講一句，他說這個別人要吃的。」廖姓老翁和許姓婦人平常待人和善，如今慘遭殺害附近店家相當驚訝，至於涉有重嫌的兒子，不少鄰居幾乎只見過一面，附近店家說：「之前好像他媽媽(許姓婦人)受傷，(兒子)有來幫忙過，但是沒什麼印象啦。」據了解36歲廖姓嫌犯和父母同住，是家中獨生子，平常沒有工作，都宅在家沉迷於線上遊戲，鄰居幾乎都沒見過人，如今疑似狠心殺害父母，理髮廳老闆說：「他老婆(許姓婦人)每個禮拜天都會來這裡洗頭啊。」嫌犯遊手好閒在家啃老，究竟是為錢起衝突，還是有其他原因，警方積極追緝釐清當中，不過夫婦勤奮工作養家，卻慘遭毒手令人不勝唏噓。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
中天主播「馬德」涉《國安法》遭羈押！「臉書貼文細節」引網聯想
社會中心／綜合報導橋頭地檢署今（17）日上午指揮高雄市調查處展開行動，前往中天電視記者、綽號「馬德」的林宸佑住處，將人拘提並帶回高雄偵訊。據了解，檢調單位是以涉嫌違反《國家安全法》偵辦此案，經檢察官複訊後向法院聲請羈押，法官稍早開庭審理，裁定林宸佑羈押禁見。民視 ・ 1 天前 ・ 64
醫材商闖手術室代刀新影片流出 中榮重懲3醫：即日起「停刀」並拔官
台中榮民總醫院近日捲入手術室「密醫」執刀爭議，案情在18日有重大進展。疑因2023年7月醫材商代刀手術的新影片流出，中榮召開緊急院部會議後宣布，神經外科主任鄭文郁、腦腫瘤神經外科醫師楊孟寅，及網紅醫師廖致翔採取嚴厲處分，即日起全面停止其手術業務，其中兩名身兼主管職的醫師遭到免除主管職務。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 10
勞工荷包大進補！勞動基金狂賺近兆元 新制勞退每人分紅飆破5萬
勞動部勞動基金運用局今日（1/2）公布最新績效，截至114年11月底，整體勞動基金規模達7兆6,951億元，累計收益數狂賺9,762億元，逼近兆元大關，收益率高達14.10％。其中，最受勞工關注的新制健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 3
來宜蘭看燈節、吃平安粥、走訪洗心療癒景點！迎新送舊好運來
迎著歲末年初的轉換時刻，來一趟既熱鬧又療癒的宜蘭小旅行。當冬山舊河港燈節點亮夜色，耀眼燈火沿著水岸鋪展，年味也在不知不覺中流動起來；走進宜蘭傳藝園區，看張燈結綵的傳統年景，把祝福一盞盞掛上心頭。再循著在地人的腳步，到昭應宮吃一碗象徵平安順遂的平安粥，為新的一年添好運。旅程最後，走進太平山的森林深呼吸，或到清水地熱谷泡足湯、煮顆溫泉蛋，讓身心慢慢回到最舒服的節奏——這趟迎新送舊的宜蘭行程，剛剛好，把祝福、能量與好心情一次帶回家。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 1
首日湧7萬人次! 美食+輕旅行 台南甜點節周邊景點一次看
深受親子歡迎的台南甜點節今天下午揭幕，現場塞爆，活動首日估計湧入7萬人次，讓民眾讚嘆「不愧是全糖之都」；市府也趁勢行銷地方觀光，推薦8大順遊景點，還有2道知名美食，邀請各界一起來吃、喝、玩、樂。市府觀光旅遊局長林國華表示，接近農曆春節，天氣涼爽、舒適，適合規劃輕旅行，建議民眾參加甜點節之外，也可走訪自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
兇殘！蔥油餅老夫妻疑遭兒砍死 老婦「頭部明顯凹陷」2人傷勢曝光
據了解，廖男與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，還一度成為當地網紅美食，而2人辛苦養大獨生子，其兒子卻遊手好閒，平時偶爾打零工，主要是啃老靠父母接濟，2015年還曾有毒品前科。由於廖姓死者每周日都會到陳姓表妹家喝茶，陳...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發表留言
家庭工作別二選一！育嬰留停改「按日請」健保補助、申報方式一次看
住在桃園的林小姐剛結束產假重返職場，卻面臨新的考驗。家中2歲幼兒剛送托嬰中心，正值適應期，時常感冒、發燒，需要家長臨時請假照顧。休假天數有限，又不想影響工作表現，讓她在家庭與職場間來回奔波，壓力不小。其實，這正是許多雙薪家庭的日常縮影。為了減輕家長負擔，政府自今年元旦起，正式推動育嬰留職停薪「日申請自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
蘆洲逆子弒親！為錢砍父母10多刀 慌張逃逸畫面全被拍
據了解，廖姓男死者的表妹自17日起多次聯繫未果，擔心發生意外，18日中午直接前往其住處查看。她在門外再次撥打電話時，聽見屋內傳來手機鈴聲，卻始終無人應門，直覺情況不對，隨即報警求助。警方會同鎖匠破門進入後，赫然發現廖姓老夫妻雙雙倒臥在客廳，身上多處刀傷，已無...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 9
蘆洲蔥油餅攤商夫妻身中多刀慘死 兒涉重嫌疑無業啃老
社會中心／王毓珺 蔡承翰 新北市報導持續來關心這一起蘆洲雙屍命案！死者夫妻倆，平時在三重地區賣蔥油餅，對人相當和善，左鄰右舍都說他們很好相處，和大家的互動也都很好，但涉嫌殺害雙親的兒子，卻讓鄰居們直搖頭，平常只會玩電腦遊戲，疑似沒有工作，都在啃老族，甚至還多次找鄰居麻煩。蔥油餅攤的老闆夫妻倆，就是新北市蘆洲雙屍命案的死者，平時在三重地區賣蔥油餅，為人相當客氣，顧客都讚不絕口。沒想到17號晚間，穿著外套、滿頭白髮阿伯，拿著便當回家之後，再也沒能走出來。民視記者王毓珺：「實際來到現場可以看到，死者夫妻的蔥油餅車還停在這邊，他們已經在這邊租屋了30多年了，平常每天早上10點，都會出門賣蔥油餅，沒想到如今卻發生憾事。」附近鄰居：「他們夫妻都很好，每天都早上就出去晚上就回來，有時候我們這邊有人要停車，跟他借(車位)，他們夫妻都很好，說你們停沒關係，晚一點的話回來他們在移開。」蘆洲蔥油餅攤商夫妻身中多刀慘死 兒涉重嫌疑無業啃老（圖／民視新聞）附近鄰居：「他爸媽是在做蔥油餅做生意，結果他兒子下來，摩托車就跑走了啊，都沒有在互動啊。」談起夫妻檔，鄰居都直言，兩人很友善、客氣，但是涉嫌殺害他們的獨生子，卻截然不同，不光為人冷漠，甚至還逞兇鬥狠。附近鄰居：「(兒子)跑過來這邊罵我們，(兒子)很兇啊，好像兄弟那樣子啦。」蘆洲蔥油餅攤商夫妻身中多刀慘死 兒涉重嫌疑無業啃老（圖／民視新聞）36歲的廖姓男子，平常喜歡玩電腦遊戲，疑似沒有工作，是啃老族，104年因為持有三級毒品遭裁罰，沒有結婚，但有個兒子，並不是自己在照顧。蘆洲恆德里里長李常孝：「(兒子)沒有在工作，啃老啃老那一類的，所以說人家懷疑他也是正確，因為他也沒在工作啃老。」究竟是為了什麼，才會上演人倫悲劇，狠心殺害疼愛自己的父母，一起手刃雙親的逆倫案件，令人不勝唏噓，親友們更是難以接受。原文出處：蘆洲蔥油餅攤商夫妻「身中多刀」慘死 兒涉重嫌疑無業啃老 更多民視新聞報導喪屍菸彈上路釀禍！新北三重毒駕追撞翻車 引擎起火畫面驚悚蘆洲老夫婦「身中十多刀」陳屍客廳 兒子涉有重嫌警追緝中LIVE／兒失聯涉有重嫌！蘆洲老夫妻身中多刀陳屍自宅 警方最新說明民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
中榮疑「讓廠商代刀」畫面流出！石崇良下令嚴查 ：不排除重啟外部調查
中榮日前遭爆神經外科3名醫師，放任醫材廠商進入手術房內執刀，雖衛福部昨日表示，中榮確認3名醫師違規放行廠商進入手術室，但未發現廠商代刀或執行醫療行為。不過昨晚再有手術室影片流出，疑似為醫材廠商執刀，與院方調查報告宣稱「廠商未從事醫療行為」不符。衛福部長石崇良今（17）日表示，該行為絕對不允許，醫事司將與衛生局實地調查，若院方報告有缺漏，不排除重啟外部調查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
獨家／校長賣假學歷重判88年！ 檢拿20年嫩照通緝淪笑柄...最新老態身影曝光
已停辦的私立南榮科技大學前校長黃甫九天，被控因涉嫌販售假學歷及護航升等，遭法院重判合併刑期長達88年6個月。這名身負53項罪名的教育界之恥，在判決確定後竟人間蒸發，台南地檢署去年12月12日發布通緝，但通緝照片竟是20年前的「嫩照」，外界質疑檢方「是在認真抓人嗎？」《鏡報》取得黃甫九天半年前在台南某宮廟跟信徒的合照，發現黃甫九天的外型已和昔日有極大差別。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
蘆洲雙亡夫妻高齡賣蔥油餅維生 逃逸兒遭起底「啃老」
即時中心／林韋慈報導新北市蘆洲區昨（18）日驚傳一起血泊命案。警方獲報到場後，發現一對夫妻陳屍住處，因同住的兒子案發後失聯，遭認定涉有重嫌，蘆洲警分局目前正全力追緝中。據了解，鄰居曾於17日晚間聽見屋內傳出夫妻哀號、求救聲，目前兒子背景也遭起底。民視 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
「泡泡馬特」中和環球百人排隊起口角傳出有刀 警到場竟是烏龍一場
POP MART「泡泡馬特」中和環球店日前開幕，吸引許多熱情粉絲前往朝聖，今天（18日）上午10許，數百名排隊要購買泡泡馬特的現場，1名45歲的溫姓女子與41歲的41歲許姓男子發生爭吵，因其他排隊的民眾傳出有人拿刀，所以就有民眾報警，警方獲報不敢大意，立即派遣優勢警力到場調查，結果竟是烏龍一場，根本沒有拿刀排隊引發紛爭的情形，事後溫女與許男經警方勸解後互不提告。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言