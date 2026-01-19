院長追女藥師「當小女友」 公園緊貼下身猥褻、捏臀！

社會中心／饒婉馨報導

新北市一名診所陳姓男院長，對年輕女藥師心生愛慕，竟藉口「載妳繞繞聊天5分鐘」趁機將人載往體育場，不僅強牽對方手，更兩次擁抱、揉捏臀部時間長達 5 分鐘。女藥師期間雖據實告知「我只喜歡女生」試圖拒絕，仍遭陳男強貼下體與頸部。全案歷經一審判無罪、二審逆轉改判後，最高法院19日駁回上訴，判處陳男有期徒刑 5 個月定讞。





要不要當我的小女友…判5月定讞！女藥師遭院長二度「緊抱捏臀、猥褻狂聞味」

陳男載診所女藥師前往公園散步，並趁機猥褻女方。（示意圖／美聯社提供）

藉口散步變調！女藥師自爆「性向」仍難逃狼爪

根據判決書指出，陳男自 2022 年起聘雇該名女藥師，因離婚多年且孩子已成年，竟對年紀足以當他女兒的女藥師日久生情。2023 年 4 月某日陳男邀請女藥師共進晚餐後，他藉口「可不可以聊 5 分鐘就好」，邀約女藥師上車並開往附近的體育場公園散步。然而，女生上車後就被陳男追問年次，在聽到回覆後還笑稱「妳的年紀都可以當我女兒了」，因為陳男時常在診所與病人打哈哈，女生就比較安心一點。

下車後，陳男開口詢問女藥師有沒有男朋友，她就直接跟陳男說自己曾交往過3任女友，希望對方知難而退，不料陳男卻突然問女藥師「要不要當我的小女友」，她擔心激怒對方便坦言自己只喜歡女生；不料，陳男竟強行牽起她的手，隨後更要求「抱一下」。女藥師供稱，當時腦中浮現被拖進草叢強暴的恐懼畫面，迫於壓力勉強答應，陳男隨即緊貼其頸部深呼吸，並用力揉捏她的臀部，甚至讓她感覺到對方下體緊貼。

女藥師當下怕激怒對方，並忍下陳男一系列猥褻舉動，隨後離職提告。（示意圖／美聯社提供）

女藥師當下怕激怒對方，並忍下陳男一系列猥褻舉動，隨後離職提告。（示意圖／美聯社提供）

老闆否認犯行反指「遭勒索」 高院逆轉改判有罪定讞

案發後，女藥師隨即離職並向友人哭訴、提告。一審新北地院原判陳男無罪，案件上訴至二審高等法院時，陳男僅承認有牽手與詢問交往，堅決否認揉臀與猥褻行為，甚至反咬女藥師是為了索取 40 萬元勒索金才提告。然而，高等法院比對相關證人供詞及申訴紀錄，發現陳男於事發後傳訊息給女藥師「麻煩你不要跟別人說昨天的是（事）」、「可以的話，我們當朋友」等語，認為女藥師描述過程細節詳盡且具有高度可信度，且「新北市性騷擾防治委員會」也認定性騷擾事件成立；法官考量陳男利用職場權勢侵害部屬，且犯後毫無悔意，改判有期徒刑 5 個月，可易科罰金 15 萬元。最高法院19日駁回陳男上訴，全案定讞。

