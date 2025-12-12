院長遴選陳建仁呼聲高 林濁水：以末代院長之姿完結中研院
中研院已啟動第13任院長遴選，遴選委員會將在13日評議會後，依序列出3名院長人選，呈送總統府，由賴清德總統圈選當選人。近來學界普遍認為，在4名候選人當中，最有份量的兩大人選為前副總統陳建仁、中研院院士朱敬一。民進黨新潮流系大老林濁水則認為，當中以陳建仁呼聲最高，期盼他能以末代院長之姿，完成終結中研院，使台灣學術機制脫離前現代。
據了解，中研院本次院長遴選共有4人位於名單當中，目前以陳建仁、朱敬一以及中研院副院長周美吟3人最受關注。
此前，陳培哲在接受本報記者採訪時表示，中研院最大問題並不在於院長人選，而是到底是否還有存在價值，「這個院應該要廢除！」
陳培哲也說，放眼國際，已經很少類似中研院的研究單位，「除了中國與蘇聯，美國也沒有」，如果以美國國家科學院的院士來說，也都是名譽職，因此像中研院這樣的單位已非常少見，台灣到底是否還要維持，值得討論。
至於該如何運作較為合理，陳培哲建議，可只保留名譽性的中研院，遴選中研院院士。而實體中研院研究單位，應併入所在地的國立大學，才能建立平等的研究起點。
對此，林濁水近日在臉書發文，回應陳培哲的說法。「說得好，不應該以人廢言」，林濁水提到，目前院長人選以陳建仁呼聲最高，衷心希望陳院士對中研院正常化表示態度，以當末代院長完成終結中研院，使台灣學術機制脫離前現代，或專制國家體制為使命，則善莫大焉。
如此中研院資源回歸大學，台灣的大學學術國際地位也得以提升。林濁水認為，這樣做便能一舉多得，「陳建仁以及眾有志氣、有民主素養的院士何樂而不共襄盛舉。」
