院長高金枝傳霸凌法官譏諷玻璃心 高等法院：誤會冰釋未接獲申訴

台灣高等法院院長高金枝爆出霸凌爭議。（翻攝自司法院YT頻道）

台灣高等法院院長高金枝預定於2月9日退休，傳將接任司法院「首席幕僚」秘書長，今天（21日）《FTNN新聞網》報導，她被控多次職場霸凌一名女法官，讓該名女法官8度尋求心理諮商。對此，台灣高等法院發言人回應，此案發生約近一年，雙方有所誤會，但後來誤會冰釋，女法官也沒有提出霸凌申訴；司法院發言人僅回應「瞭解中」，尚未進一步說明。

《FTNN新聞網》報導，女法官在審理一起詐欺案期間，司法院在尚未宣判前，罕見要求進行業務檢查，有干預審判之虞，司法院事後也未說明原委。之後高金枝在高院「院長有約」場合，當著多位法官的面，公開提及原屬公務秘密的業務檢查內容，指摘女法官因程序不合法遭檢查。女法官立即反駁說明全案脈絡，並反問高金枝是否研閱過卷證，高才坦言沒看過。

女法官之後告知同事要提出霸凌申訴，高金枝得知消息，召見女法官口頭道歉，卻又再酸「我不知道你那麼玻璃心耶」，讓對方二度受創；高金枝又在得知法官的幼女生病住進加護病房時，出言嘲諷：「就是因為你的個性這麼急，所以你女兒才會這樣。」也曾在辦公室指著女法官說：「你一定會生病！你一定會生病！」

女法官多次遭到言語霸凌，心情鬱悶一度想不開，尋求心理諮商歷經8次療程，高院同仁不忍表示：「這樣的行為不叫霸凌，什麼才叫霸凌！」傳出司法院高層早知此事卻未啟動調查，仍讓高金枝續任院長，最近更成為司法院「首席幕僚」秘書長熱門人選。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





