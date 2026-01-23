院長高金枝爆霸凌女法官「我不知道妳這麼玻璃心」 高院急發聲明澄清

即時中心／林韋慈報導

台灣高等法院院長高金枝將於2月9日屆齡70歲退休，法界盛傳她有望接任司法院秘書長。不過，近日她遭媒體爆料，指其任內涉入「霸凌法官」及「不當提供辦公室」等爭議，讓高院急忙發出聲明澄清。

高金枝於2023年接任台灣高等法院院長，相關霸凌爭議發生於2024年間。據了解，當時一名高院女法官的女兒因重病入住加護病房，高金枝得知後，竟對該名法官表示「就是因為妳個性這麼急，所以妳女兒才會這樣」，讓女法官身心受創。

其後，司法院進行高院法官業務檢查，發現該名女法官審理的其中一件案件被認定有疏失。高金枝得知後，當著多名法官的面指責該名女法官，直言其「審判品質問題很多」，再度引發壓力與不滿。

2024年底，司法院接獲一封匿名投訴信，指控高金枝對該名女法官有霸凌行為。司法院人員曾詢問女法官是否提出正式申訴，但高金枝搶先找女法官致歉，卻又表示「我不知道妳那麼玻璃心」。該名女法官事後因長期感到壓力，已尋求8次心理諮商。

對此，高院21日發布澄清新聞稿表示，高金枝當時得知自身關心方式反而造成對方內心不適，因此主動向該名法官說明並表達歉意，並已獲得對方當面諒解，否認外界所稱「火速召見」、「息事寧人」的說法。

此外，媒體近日再揭露另一項爭議，指高金枝明知高院辦公廳舍空間有限，卻仍無償提供一間約2坪大的辦公室，供已退休的高院前院長李彥文使用。報導指出，高金枝與李彥文為司法官訓練所第18期同學，交情深厚，並質疑高金枝涉有徇私之嫌。

對此，高院表示，因李彥文需定期出席會議並準備相關資料，才安排司法大樓4樓一間小型辦公室供其使用，該空間亦可提供其他與會人員使用，並非專屬。辦公室內電腦未連結高院公務系統，僅供查詢已公開之法學資料。





