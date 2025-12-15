院際國政茶敘鳳梨酥紅棗上桌 盼朝野團結合作

（中央社記者葉素萍台北15日電）總統賴清德今天上午在總統府與行政院、考試院首長進行國政茶敘，賴總統特別挑選花蓮薯、鳳梨酥等台灣小吃，搭配桂圓紅棗茶。據指出，這是傳達朝野團結合作，對內競爭、對外一致守護國家，共同為台灣打拚、讓國家繁榮興旺，可惜立法院長韓國瑜未到場。

賴總統上午在總統府與行政院、考試院進行國政茶敘，交流115年度中央政府總預算案、財政收支劃分法修法及公教年金改革等議題。總統強調，為維護國政推動，各部會應在合憲基礎下進行各項法案，確保憲政體制完整。

這場茶敘全程閉門，總統府會後發布新聞稿與照片。

據指出，賴總統特別挑選花蓮薯、鳳梨酥等台灣小吃，搭配桂圓紅棗茶。鳳梨酥取台語「旺來」之意，象徵國家繁榮興旺，花蓮薯一取其「台灣」意象，傳達團結之意，二取自台語俗諺「番薯不驚落土爛，只求枝葉代代湠」，強調台灣社會的韌性與活力。

據指出，桂圓紅棗茶的桂圓有圓滿之意、紅棗有豐收之意。紅棗樹有短刺，早期人們會將紅棗樹種在房屋外圍，阻擋外來侵犯，象徵「守衛」、「守護」。鳳梨酥、花蓮薯搭配桂圓紅棗，傳達朝野團結合作，對內競爭、對外一致守護國家，共同為台灣打拚、讓國家繁榮興旺，以及盼望國政茶敘成果圓滿豐收等意象，可惜韓國瑜並未到場。

參與國政茶敘的首長包括行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲、行政院副院長鄭麗君、考試院副院長許舒翔。副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安及副秘書長鄭俊昇也在座。（編輯：蔡素蓉、萬淑彰）1141215