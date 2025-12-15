院際國政茶敘 賴總統：合憲基礎下確保憲政體制完整

（中央社記者葉素萍台北15日電）總統賴清德今天在總統府與行政院及考試院進行國政茶敘，交流115年度中央政府總預算案的審議、財政收支劃分法修法及公教年金改革等議題。賴總統強調，為維護國政推動，各部會都應在合憲基礎下進行各項法案，確保憲政體制完整。

這場茶敘全程閉門，總統府會後發布新聞稿說明。

賴總統致詞時表示，立法院去年通過「立法院職權行使法」，由總統、行政院以及監察院提出釋憲，後經司法院大法官憲法法庭判決為違憲。之後，「憲法訴訟法」修正案凍結了司法院大法官憲法法庭，立法院後續又推出許多法案，特別是近日的「財政收支劃分法」以及公教退撫法律修正案，行政院及考試院均有表達不同的意見與看法。

賴總統強調，身為總統，負有保護憲政秩序責任，也負有推動國家政策推展重責大任，本欲利用憲法第44條召開院際協調會，後來從善如流循立法院長韓國瑜建議改為院際茶會，雖然韓國瑜還是沒有辦法出席，但茶會仍要順利進行，因此特別感謝行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、考試院長周弘憲及副院長許舒翔共同參與。

在與會者綜合發言後，總統再次感謝他們出席與交換許多意見。

賴總統並表示，為促進院際之間溝通協調、維護國政推動的順利進行，針對立法院的「財政收支劃分法」及通過的各項法案，行政院、考試院及相關部會都應在合憲基礎下進行，確保憲政體制完整，這是最主要的目標。

他也請考試院務必多加考慮，運用何種方式最能保障公務人員權利義務，讓軍公教退休制度可長可久，這是考試院職責所在。

總統府說，今天參與茶敘的首長包括行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲、行政院副院長鄭麗君、考試院副院長許舒翔。副總統蕭美琴、總統府秘書潘孟安及副秘書長鄭俊昇也在座。（編輯：謝佳珍）1141215