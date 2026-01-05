陣前換將成關鍵！「仙塔律師」李宜諪突認罪 知情人士揭內幕

社會中心／林昀萱報導

「仙塔律師」李宜諪涉嫌協助詐團主嫌吳芳儀，向共犯轉達吳女的隱匿財產指令與透露偵查內容，遭檢方依洩密、洗錢等罪嫌求刑1年。李宜諪2025年12月9日第三度出庭，改口全部認罪並願意繳回李女的律師費作犯罪所得，大轉彎引發「爭取緩刑」揣測。知情人士透露，李宜諪大轉彎的關鍵，是因為辯護團隊陣前換將以及新的律師直白給出的風險警告。

李宜諪被控受聘於靈骨塔詐騙集團主嫌，不僅利用陪偵機會，外洩偵查內容給其他未到案共犯，且轉達主嫌指示，要求集團成員將其金飾、車子變賣，涉嫌指導銷贓。台北地檢署依法起訴李女，並求刑1年，移送律師懲戒委員會。在去年12月李宜諪三度出庭改口認罪，表示願意將陪偵時的律師費作為犯罪所得繳回，並放棄聲請傳喚法學專家進行鑑定，也放棄勘驗光碟、調查新事證，至於為何認罪，庭後面對媒體追問，她不願多說，僅表示法律見解上尊重法院判斷。

「仙塔律師」李宜諪。（圖／翻攝自仙塔律師santa）

李宜諪訴訟策略急轉彎引起諸多揣測。據《自由時報》報導，知情人士透露，她認罪關鍵在於，新的律師團隊檢視檢方掌握的金流、通訊紀錄資料，認為檢方握有證據相當完整、原有的脫罪空間相當有限，給出一記直球式警告，表示若照原路「在法庭上繼續拗，最後一定會死得很慘」，恐遭法院認定犯後態度不佳，無法適用於洗錢防制法相關減刑規定，大大提高刑度甚至得入監。因此李宜諪才會調整為「策略性認罪」。

