陣容不輸頒獎典禮！劉嘉玲、梁朝偉、邱淑貞齊聚台灣婚宴 新人背景也曝光

大咖全在台灣！第62屆金馬獎頒獎典禮22日落幕，還有另一場婚宴的賓客也堪比頒獎典禮級別，包含銀色夫妻檔劉嘉玲、梁朝偉，港星邱淑貞和女兒沈月、張小燕、張清芳等人通通都來了。

資深藝人李明依在臉書分享參加多年閨蜜兒子的婚宴，「太美好太開心了，幾乎所有好姐妹都盛裝出席」，透露這一晚還見到好多年不見來自世界各地的朋友，重點是，大家都在想什麼時候可以跟梁朝偉拍照，沒想到梁朝偉還記得她，透露以前他們一起打過保齡球。

李明依也曬出現場合照，當中出現劉嘉玲、梁朝偉、張清芳、張小燕、卜學亮、屈中恆、Vicky夫妻與柯耀宗以及「阿B」鍾鎮濤，陣容超豪華。

而劉嘉玲也在社群發文恭喜新人，並分享多張照片，包含與張清芳、鍾鎮濤一家人、邱淑貞和大女兒沈月等人的合影，而劉嘉玲當天身穿黑色禮服，梁朝偉則穿上帥氣西裝，狀態看上去都不錯。

據了解，新人背景也相當強大，新娘沈婷婷是邱淑貞丈夫沈嘉偉弟弟的女兒；新郎Justin則是東裕集團董事長王任生的次子王尚卿與國泰集團創辦人蔡萬春的孫女蔡佳樺之子，值得一提的，還有女星關穎的母親是蔡萬春的女兒，所以關穎和Justin也是表親關係。

