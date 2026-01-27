陣容超華麗！中華隊「CT AMAZE」36人正式亮相

2026WBC世界棒球經典賽即將在3月點燃戰火，中華隊官方應援啦啦隊「CT AMAZE」，今（27）正式公開36人全新陣容，並舉行粉絲見面會，在日本擁有高人氣的林襄與小映都在名單當中。而經典賽官網，近期也開始陸續分析各隊戰力，還點出中華隊將面臨比2023年更嚴苛的考驗，想突圍有挑戰。

超華麗陣容一字排開，用笑容和精彩應援舞給大家注入滿滿活力，他們是中華隊經典賽啦啦隊女孩，分別來自Passion Sisters的峮峮、衣宸、夏蕾、妮可、短今、少鹽；UniGirls的侯芳、Maggie、Yuki、一七、芮絲、瑟七；Fubon Angels的潔潔、丹丹、安娜、秀秀子、卡洛琳與Jessy；樂天女孩的貝佳頤、卉妮、孟潔、熊霓、岱縈、彭彭；小龍女的小映、菲菲、蘿拉、璦昀、沛沛、林襄；以及Wing Stars的恬魚、李樂、妡0、一粒、林浠與螢螢，共36人。

中華隊經典賽啦啦隊女孩CT AMAZE在台上熱舞。圖／台視新聞

經典賽官網也陸續刊登各隊戰力分析，當中更提到中華隊將面對更嚴苛賽程，首先是小組賽中將對上由2023年經典賽MVP大谷翔平帶領的衛冕冠軍日本隊、實力堅強的南韓隊，以及所有賽事都在東京巨蛋日本主場進行，在多項因素之下，中華隊將面臨比2023年更嚴苛考驗。

經典賽官網對中華隊分析，稱將面臨更嚴苛考驗。圖／台視新聞

對此，中華隊總教練曾豪駒表示責任更重、笑容變少，「因為日本是世界一流球隊，每次面對日本武士心情都很興奮，能有這樣機會，我們唯一想的是要如何拿出最好的表現」。中華隊集訓正密集展開，不只前進東京，更期待能進軍邁阿密。

※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

