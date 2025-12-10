陣風達8級以上！全台14縣市發布陸上強風特報

中央氣象署今（10）日晚間10點18分發布陸上強風特報，受東北風增強影響，今日晚上至明（11）日晚上，全台14個縣市局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，發布黃色燈號警戒。

受東北風增強影響，今日晚上至明（11）日晚上，全台14個縣市局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率。（圖/氣象署提供）

受影響的縣市包括新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣及連江縣。氣象署提醒民眾，黃色燈號代表平均風力達6級以上或陣風8級以上的強度。

氣象署針對黃色燈號發布注意事項，提醒民眾在戶外應小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落的碎片，戶外工作者需特別注意安全。此外，民眾應加強牢固戶外物品，行車時減速慢行，並留意大眾運輸可能出現的延誤訊息。

廣告 廣告

根據氣象署觀測資料顯示，目前風力較強的測站包括台中市南湖圈谷及南投縣合歡山頂，風力已達6級，基隆市彭佳嶼、南投縣奇萊稜線、台北市大屯山等地風力也達5級。

延伸閱讀

邁阿密市長選舉翻轉 民主黨希金斯終結共和黨近30年執政

中華電信12/11災防告警系統升級 服務暫停20分鐘

生日入帳發票中獎500元 網友誤認郵局贈生日禮金