除了亞亞與錢麗 中共還有更多沉潛的隱蔽戰線
洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長
中配亞亞與錢麗因宣傳武統言論，分別被取消居留及註銷台灣身分與戶籍，這些事件之所以在台灣社會投下震撼，不只是因為言論本身，而是因為它暴露了一件更深層的事：原來中國的「隱蔽戰線」，早已在我們身邊運作，只是直到這些人自曝其短，我們才真正看到冰山浮出水面的角度。中國當局的反應更精彩。從「傷天害理」到「綠色恐怖」，再到承諾要「為陸配遮風擋雨」，官方的每一句話都不是在為個案辯護，而是凸顯他們把中配視為統戰資源的一部分。
隱蔽戰線，本不該如此高調
在中共的統戰與情報系統裡，「隱蔽戰線」向來是以低調為首要原則。從特務工作處到中央特科，再到後來的社會部，周恩來留下過幾句至今仍被奉為圭臬的經典：「隱蔽精幹、長期埋伏、積蓄力量、等待時機。」他提出的「三勤三化」更是實務操作的核心：勤學、勤業、勤交友；以及職業化、社會化、合法化。說白了，就是融入、沉入、靜候、有耐心，不暴露、不驚動、不引戰。
但亞亞、錢麗們的操作卻完全反其道而行，她們在台灣生活、經營社群、累積粉絲，卻突然在鏡頭前大談「武統」、讚揚解放軍、貶抑台灣主權。這在隱蔽戰線的邏輯裡，是極為外行的做法。
她們確實「融入」了台灣社會的日常，但在政治表態上卻急於亮旗、急於站隊，甚至急於展示效忠。這種不合比例、不合邏輯的高調，不只沒有達成統戰目的，反而製造巨大的反感，使整個群體承受不必要的敵意。她們不是「擅長統戰」，而是「不懂統戰」。
中國越大聲，越是證明滲透的存在
一般來說，如果是一個國家想要長期經營的群體，官方會避免替個案背書。但國台辦的語氣竟然如此激烈，不但把台灣依法行政說成「傷天害理」，甚至直接啟動「民族情緒召喚」，替每一位涉事中配站台。
這透露了幾件事：
第一，中國把中配視為統戰工程的一環，這是他們自己說出口的。
第二，這次「破口被看見」，讓中國必須出手控場，避免整條統戰管線被台灣社會全面警覺。
第三，中國最怕的是這些個案讓中配群體的社會信任度滑落，那將直接造成統戰工程的結構性損失。
所以，他們必須高調跳出來反擊、喊冤、痛罵，把行政程序說成政治迫害，把台灣的法治描繪為濫權。然而，他們越是大聲，越是證明台灣並非多想，滲透與介入的確存在，而且被中國視為重要資產。
警覺永遠不嫌晚
亞亞與錢麗是「做得太粗糙」的人。真正的隱蔽戰線，不會拍影片、不會做直播、不會在臉書上經營解放軍社團。他們遵循周恩來的那套：沉入、隱身、等待。
所以，今天這兩個案件，反而是一種提醒。如果連這種表面操作都已經出現，好比冰山一角，看不見的部分一定更多。這不是妖魔化，而是現實。從軍中共諜，到境外資金滲透地方選舉，再到資訊戰、輿論操控，這些早已不是陌生名詞。台灣不是第一次被滲透，只是第一次看到滲透者自己把門打開，讓大家一窺平時看不到的那條線。
警覺永遠不嫌晚，而我們也的確到了不能再天真以為「這只是言論自由」的時刻。自由社會的強韌，不是允許他人呼籲消滅這個自由，而是允許討論的同時，也懂得劃定界線。
修法是要面對中國長期滲透工程所需的「防衛架構」
目前在台灣法制面部分，不是「哪裡缺一塊補一塊」的技術性問題，而是一個跨資訊、跨人口、跨組織、跨平台的複合式威脅。中國對台的攻勢，也早已不是單點式，而是全面性。
因此，所謂「國安十法」的修法精神不是要箝制自由，而是要在自由社會中建立一套能面對滲透、混合戰與介選的制度防線。反滲透法、國安法、外患罪、國籍法、兩岸人民關係條例……這些不是「修法細節」，而是台灣作為一個民主國家，如何面對中國長期滲透工程所需的「防衛架構」。修法的目的不是擴權，而是讓民主有足夠的筋骨抵擋長期滲透。換句話說，不是為了防亞亞或錢麗，而是為了防那些真正懂得隱蔽戰線的人。
這不只是兩個人的故事。這是一個系統的問題。而台灣，也終於看清楚這條原本隱蔽的線，其實從來沒有離我們太遠。冰山已經浮出水面，接下來，就是我們願不願意正視它。
