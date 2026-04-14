除了合利他命和EVE，這7款藥妝讓Threads網友也推爆！真的是相見恨晚，去日本沒囤貨會後悔
除了合利他命和EVE，這7款藥妝讓Threads網友也推爆！真的是相見恨晚，去日本沒囤貨會後悔
每次去日本藥妝店，還在只買合利他命或 EVE 嗎？現在脆友們已經默默在挖掘更多「機能型」的神物了！這些產品不一定是大廣告上的明星，但卻能精準解決你生活中的各種尷尬與不適——像是擤鼻涕到破皮的人中、戴完耳機發癢的耳朵，甚至是吃義大利麵噴到白衣服的慘劇。今天就帶大家來掃貨這些網友激推、回購率 100% 的日本居家必備好物，下次去藥妝店直接對著照片抓貨就對了！
喉嚨痛的緊急煞車：小林製藥 喉嚨用消毒殺菌噴霧
這款噴劑被網友形容為「喉嚨痛的滅火器」。特別是那種感冒初期，喉嚨腫到睡不著，或是上班忙到沒空看醫生時，長噴頭設計能精準將藥液噴在發炎處。網友激讚：「噴上去的感覺就像耳鼻喉科醫生幫你塗藥一樣專業。」是家中常備藥箱裡的「守護神」。
讓指緣重回柔嫩：小林製藥 Chumecure指緣乾裂修復膏
很多人都有指甲邊緣角質白白硬硬、甚至起肉刺的困擾。這款專為「指甲周圍」設計的治療藥，能軟化白硬的角質。網友實測分享：「原本以為無解的乾裂，擦了一週就見效！」對於愛美、在乎手部細節的人來說，絕對是包包裡的必備品。
解決耳朵深處的癢：曼秀雷敦 Mediquick E 耳內止癢藥液
這款絕對是「油耳人」或「耳機族」的救星！很多人耳朵癢會過度使用棉花棒導致受傷，這款止癢藥採用壓頭點藥設計，搭配棉花棒在耳內輕擦一圈，能快速抑制癢感與發炎。網友評價：「只要擦一圈，保證不癢，不用再挖到耳朵痛了！」
過敏兒的人中救贖：ZERIA 新藥 鼻下滋潤膏
過敏季節擤鼻涕擤到人中脫皮、紅腫刺痛嗎？這款針對「鼻下問題」設計的滋潤膏，比凡士林更有效且不厚重。網友大力推薦：「狂抹這個就會舒服很多，不管是凡士林還是乳液都沒它好用！」體積小巧像護唇膏，隨身攜帶超方便。
酸痛人的續命膏：ZENOL 痠痛護理膏 (SX 硬膏)
這款藍色包裝的痠痛膏是許多台灣家庭回購超過十條的傳奇。它的設計非常聰明，像護唇膏一樣轉出來直接塗抹，完全「不沾手」，不會有藥效殘留在手上再誤觸眼睛的風險。網友表示：「這款藥味不重，吸收快，肩膀腰間痠痛塗一下很有感。」
日本人的國民萬用藥：Oronine H 軟膏
這款軟膏在日本被視為「萬用神器」。無論是輕微燙傷、皮膚乾裂、粉刺，甚至是小傷口都能派上用場。網友稱其為「沒人推但超好用的萬用藥膏」，那種溫和的滋潤感與淡淡的藥香，是日本家庭傳承的好東西。
白衣服的救星：LION 獅王衣物去漬劑
這款是「外食族」必帶的魔法工具！不小心被紅醬、咖啡或是紅酒噴到，這款去漬劑搭配內附的吸收墊，能讓污漬直接消失。網友分享：「白衣服被紅醬噴到，隔兩天發現用一下直接不見！」這種神級的急救效果，絕對值得在每個包包裡放一支。
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咳嗽以為感冒！她竟是「心肌梗塞」 醫揭6痛點轉移恐要命：20%人沒感覺
有時咳嗽不一定是小感冒，可能是心臟的求救訊號。一名婦女出現咳嗽、喉嚨不適，前往振興醫院急診就醫，原以為只是普通感冒，醫護人員驚覺不對勁，遂安排心電圖檢查，發現竟是足以致命的「急性心肌梗塞」，若未立即處理，患者可能在數小時內演變成心肌嚴重壞死。
台中員警「喉嚨中彈、貫穿天靈蓋」最新！搶救後恢復呼吸心跳
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老翁遭青竹絲咬傷「急做這事」 竟是超NG行為！醫：恐更嚴重
新北市新店區一名七旬老翁日前在戶外砍草時不慎遭毒蛇咬傷，隨後採取多項危險自救措施，包括以口吸毒液、將蛇打死裝罐，甚至自行騎車前往醫院就醫，引發醫護人員關注。隨著清明節後氣溫回升，蛇類活動明顯增加。新店耕莘醫院在近1至2個月內已經收治7~8名遭蛇咬傷的患者。耕莘醫院急診醫師黃復瑤表示，患者的多項處置方式均屬高風險行為，可能加重傷勢，提醒民眾切勿模仿。
高雄春捲食物中毒疑「沙門氏菌」釀禍！苦主曝：凌晨舉家掛急診「全身痠痛如電到、皮膚像刀割」
高雄正義市場春捲攤疑似食物中毒事件持續擴大，累計已157人就醫、31人住院，衛生局在患者檢體中驗出沙門氏菌，感染源疑與蛋品處理不當有關。有苦主分享發病後除上吐下瀉，睡覺時痠痛到如電流電到，「床單接觸到皮膚就像刀割」，兩天跑了40幾次廁所。醫師提醒，未徹底煮熟的雞蛋，往往是沙門氏菌的感染源與傳播途徑，雖然多數患者能自行痊癒，但若症狀加劇或持續發燒，就要留心可能是奪命的敗血症。
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買房心態變了？他聽完父母談物價秒破防 年輕族群「等跌心態」開始動搖
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