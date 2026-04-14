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除了合利他命和EVE，這7款藥妝讓Threads網友也推爆！真的是相見恨晚，去日本沒囤貨會後悔

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（圖／取自 Matsumotokiyoshi松本清 粉絲團、大塚製薬 官網）
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除了合利他命和EVE，這7款藥妝讓Threads網友也推爆！真的是相見恨晚，去日本沒囤貨會後悔

（圖／取自 Matsumotokiyoshi松本清 粉絲團、大塚製薬 官網）
（圖／取自 Matsumotokiyoshi松本清 粉絲團、大塚製薬 官網）
（圖／取自 Matsumotokiyoshi松本清 粉絲團、大塚製薬 官網）

每次去日本藥妝店，還在只買合利他命或 EVE 嗎？現在脆友們已經默默在挖掘更多「機能型」的神物了！這些產品不一定是大廣告上的明星，但卻能精準解決你生活中的各種尷尬與不適——像是擤鼻涕到破皮的人中、戴完耳機發癢的耳朵，甚至是吃義大利麵噴到白衣服的慘劇。今天就帶大家來掃貨這些網友激推、回購率 100% 的日本居家必備好物，下次去藥妝店直接對著照片抓貨就對了！

喉嚨痛的緊急煞車：小林製藥 喉嚨用消毒殺菌噴霧

這款噴劑被網友形容為「喉嚨痛的滅火器」。特別是那種感冒初期，喉嚨腫到睡不著，或是上班忙到沒空看醫生時，長噴頭設計能精準將藥液噴在發炎處。網友激讚：「噴上去的感覺就像耳鼻喉科醫生幫你塗藥一樣專業。」是家中常備藥箱裡的「守護神」。

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（圖／取自 daikokudrug 官網）
（圖／取自 daikokudrug 官網）

讓指緣重回柔嫩：小林製藥 Chumecure指緣乾裂修復膏

很多人都有指甲邊緣角質白白硬硬、甚至起肉刺的困擾。這款專為「指甲周圍」設計的治療藥，能軟化白硬的角質。網友實測分享：「原本以為無解的乾裂，擦了一週就見效！」對於愛美、在乎手部細節的人來說，絕對是包包裡的必備品。

（圖／取自 daikokudrug 官網）
（圖／取自 daikokudrug 官網）

解決耳朵深處的癢：曼秀雷敦 Mediquick E 耳內止癢藥液

這款絕對是「油耳人」或「耳機族」的救星！很多人耳朵癢會過度使用棉花棒導致受傷，這款止癢藥採用壓頭點藥設計，搭配棉花棒在耳內輕擦一圈，能快速抑制癢感與發炎。網友評價：「只要擦一圈，保證不癢，不用再挖到耳朵痛了！」

（圖／取自 Matsumotokiyoshi松本清 粉絲團）
（圖／取自 Matsumotokiyoshi松本清 粉絲團）

過敏兒的人中救贖：ZERIA 新藥 鼻下滋潤膏

過敏季節擤鼻涕擤到人中脫皮、紅腫刺痛嗎？這款針對「鼻下問題」設計的滋潤膏，比凡士林更有效且不厚重。網友大力推薦：「狂抹這個就會舒服很多，不管是凡士林還是乳液都沒它好用！」體積小巧像護唇膏，隨身攜帶超方便。

（圖／取自 global-satudora 官網）
（圖／取自 global-satudora 官網）

酸痛人的續命膏：ZENOL 痠痛護理膏 (SX 硬膏)

這款藍色包裝的痠痛膏是許多台灣家庭回購超過十條的傳奇。它的設計非常聰明，像護唇膏一樣轉出來直接塗抹，完全「不沾手」，不會有藥效殘留在手上再誤觸眼睛的風險。網友表示：「這款藥味不重，吸收快，肩膀腰間痠痛塗一下很有感。」

（圖／取自 taiho大鵬薬品 官網）
（圖／取自 taiho大鵬薬品 官網）

日本人的國民萬用藥：Oronine H 軟膏

這款軟膏在日本被視為「萬用神器」。無論是輕微燙傷、皮膚乾裂、粉刺，甚至是小傷口都能派上用場。網友稱其為「沒人推但超好用的萬用藥膏」，那種溫和的滋潤感與淡淡的藥香，是日本家庭傳承的好東西。

（圖／取自 大塚製薬 官網）
（圖／取自 大塚製薬 官網）

白衣服的救星：LION 獅王衣物去漬劑

這款是「外食族」必帶的魔法工具！不小心被紅醬、咖啡或是紅酒噴到，這款去漬劑搭配內附的吸收墊，能讓污漬直接消失。網友分享：「白衣服被紅醬噴到，隔兩天發現用一下直接不見！」這種神級的急救效果，絕對值得在每個包包裡放一支。

（圖／取自 LION 官網）
（圖／取自 LION 官網）


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CTWANT ・ 8 小時前11則留言
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有時咳嗽不一定是小感冒，可能是心臟的求救訊號。一名婦女出現咳嗽、喉嚨不適，前往振興醫院急診就醫，原以為只是普通感冒，醫護人員驚覺不對勁，遂安排心電圖檢查，發現竟是足以致命的「急性心肌梗塞」，若未立即處理，患者可能在數小時內演變成心肌嚴重壞死。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前發表留言
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最新消息，今（14日）上午在台中市霧峰分局吉峰派出所內，有位56歲的男性員警中槍，子彈從喉嚨進、天靈蓋出，當場重創昏迷失去生命跡象，送醫搶救後目前恢復呼吸心跳。

中天新聞網 ・ 14 小時前3則留言
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新北市新店區一名七旬老翁日前在戶外砍草時不慎遭毒蛇咬傷，隨後採取多項危險自救措施，包括以口吸毒液、將蛇打死裝罐，甚至自行騎車前往醫院就醫，引發醫護人員關注。隨著清明節後氣溫回升，蛇類活動明顯增加。新店耕莘醫院在近1至2個月內已經收治7~8名遭蛇咬傷的患者。耕莘醫院急診醫師黃復瑤表示，患者的多項處置方式均屬高風險行為，可能加重傷勢，提醒民眾切勿模仿。

中天新聞網 ・ 1 天前發表留言
高雄春捲食物中毒疑「沙門氏菌」釀禍！苦主曝：凌晨舉家掛急診「全身痠痛如電到、皮膚像刀割」

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高雄正義市場春捲攤疑似食物中毒事件持續擴大，累計已157人就醫、31人住院，衛生局在患者檢體中驗出沙門氏菌，感染源疑與蛋品處理不當有關。有苦主分享發病後除上吐下瀉，睡覺時痠痛到如電流電到，「床單接觸到皮膚就像刀割」，兩天跑了40幾次廁所。醫師提醒，未徹底煮熟的雞蛋，往往是沙門氏菌的感染源與傳播途徑，雖然多數患者能自行痊癒，但若症狀加劇或持續發燒，就要留心可能是奪命的敗血症。

幸福熟齡 ・ 1 天前發表留言
國內爆「流腦」病例 創7年新高 疾管署：死亡率達40％

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國內新增1例流行性腦脊髓膜炎確定病例！疾管署今（14）日公布該病例為為60多歲外國籍女性，入境台灣第三天出現腹痛、噁心及嘔吐症狀，隔天就因發燒至急診被收治住院，經醫院通報並檢驗確認感染流行性腦脊髓膜炎，目前病況穩定，持續於一般病房治療中。國內今年已累計5例病例，創7年來同期新高，疾管署提醒，流腦致死率最高可達40％，應避免長時間處於擁擠或通風不良的環境。

中時新聞網 ・ 11 小時前發表留言
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[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台中市霧峰警分局吉峰派出所今（14）日上午傳出槍響，一名56歲林姓員警在所內因不明原因擊發警槍，子彈自喉嚨射入、貫穿頭...

FTNN新聞網 ・ 12 小時前1則留言
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鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前13則留言
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願意吃苦就能換高薪？一名網友發文抱怨，他不菸不酒不檳榔，但在工地當了4個月的學徒，發現每個師傅都在抽菸，「菸是一根一根的一直點，嘴巴叼著一根菸，邊做邊抽」，為了不讓自己的肺壞掉，決定提出離職。

三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前12則留言
白沙屯媽祖「一票香燈腳送急診」！醫曝「染A流也去進香」揭3大症狀

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生活中心／綜合報導白沙屯媽祖12日深夜起駕，正式展開為期8天7夜的徒步進香行程，吸引約46萬名香燈腳一路跟隨。不過活動才開始1天多，就陸續傳出有信眾體力不支送醫的情況。台中大甲李綜合醫院急診室主任張宏文表示，自媽祖起駕前後，已有多名香燈腳因身體不適前往急診，其中13日一天就收治至少12名患者，年齡約落在20多歲至50多歲之間，大多是因平時缺乏運動習慣，又熬夜等待起駕、睡眠不足，長時間徒步行走後出現頭暈、昏厥、腳部抽筋等狀況，也有人因天氣炎熱、水分補充不足導致身體發熱，需緊急就醫治療。

民視 ・ 10 小時前1則留言
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過去曾發生學生食用法式吐司感染沙門氏桿菌，最終未就醫不幸身亡。營養師李婉萍發文指出，沙門氏桿菌可能存在於生蛋白、生蛋黃，或是生肉等食物中，感染後通常6至72小時發病，常見症狀為腹瀉、嘔吐，幼童或免疫不佳者可能引發敗血症。而沙門氏桿菌雖然兇猛，但牠耐熱性較低，在60度加熱20分鐘即可消滅，建議大家確保食物徹底煮熟。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前5則留言
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天氣漸漸轉熱，蚊子數量漸增。日前不少網友討論液體電蚊香（液體蚊香），評價其驅蚊效果好「我都是靠它才能安心睡」、「夏天超好用」；也有人提醒要防液體電蚊香有毒。而環保署說法，液體電蚊香是用來趕走、擊昏，不是用來殺蚊子的，可短期內驅蚊，但不應長期開著，使用後也應確保通風，要解決蚊子問題，需弄清蚊子怎麼來的並清除根源如積水處。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前發表留言
上野烤肉飯內壢店出包！ 桃市衛生局接獲61人疑似食品中毒

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曾被網推「中壢最強便當店」的桃園市上野烤肉飯內壢店發生食安風暴，桃園市衛生局昨（13）晚起陸續接獲醫院通報，經統計截止今（14）日下午4點30分，民眾分別13日中午及晚餐時段於該店家購買食用後，發生嘔吐、腹瀉、腹痛等疑似食品中毒症狀有症狀通報61人，衛生局接獲通報立即啟動食品中毒調查機制，並派員前往

自由時報 ・ 9 小時前1則留言
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鏡報 ・ 1 天前發表留言
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知名連鎖排骨店「君悅排骨」遭民眾爆料，日前用餐時在碗中發現「蟑螂頭」，向店家反映，對方卻回「幫你換一碗」。對此，台北市衛生局今（14）日表示，今日派員稽查，但店家因消毒暫停營業，擇日會再派員前往稽查。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前9則留言
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民視 ・ 1 天前3則留言
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近日有網友在社群平台 Threads 發文分享一段在日本旅遊發生的離奇經歷，引發熱議。該網友表示，她們一家六名大人、三名小孩前往日本旅遊，原本行程順利，卻在旅程結束前兩天開始出現小孩陸續發燒的情況，讓整起事件增添不少詭異氛圍。

三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前5則留言
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三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前發表留言
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Yahoo社群 ・ 10 小時前12則留言