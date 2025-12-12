除了川普金卡還有川普企業金卡 美商務部長解釋與綠卡不同：只收菁英

美國商務部長霍華德·盧特尼克（Howard Lutnick）12月11日在接受媒體採訪時正式宣布，由川普政府推出的「川普金卡」（Trump Gold Card）簽證計畫已於日前開放申請。這項被定位為「吸引全球頂尖人才」的全新移民途徑，申請人需支付1.5萬美元不可退還的手續費，並在通過審查後向美國政府捐贈100萬美元（同樣不可退還）。



盧特尼克表示：「我們為什麼不把全世界最頂尖的人才帶來美國？這就是川普總統的想法──讓最優秀、最聰明的人來到美國，同時為美國投資100萬美元。」他強調，這項計畫的審查標準將是「美國史上對新移民最嚴格的背景調查」，1.5萬美元的手續費目的在於「過濾掉不夠認真或不夠優秀的申請者」。

同時推出企業版「川普企業金卡」

根據官方申請網站 Trumpcard.gov 公布的細則，「川普金卡」實體卡片採金色底設計，正面印有川普總統肖像、自由女神像與美國國旗，左側醒目標示「Trump Gold Card」字樣。申請流程為：申請人先繳交1.5萬美元給國土安全部作為審查費用，通過安全、財務與背景審查後，再捐贈100萬美元予美國政府，即可進入加速取得的永久居留乃至公民身分程序。

網站同時推出企業版「川普企業金卡」（Trump Corporate Gold Card），允許美國公司為其欲引進的一名或多名關鍵員工擔保。每名被擔保員工仍需繳納1.5萬美元國土安全部手續費，通過審查後則需捐贈200萬美元。此外，企業版另收取1%的年度維護費，若日後更換被擔保員工，需額外支付5%的轉讓費，國務院也可能視個案收取額外費用。

商務部一名高級官員12月10日於計畫啟動儀式上透露：「我們已經收到相當數量的正式申請，且申請人都已完成1.5萬美元手續費繳納。」

加強版的綠卡

盧特尼克進一步說明此計畫的定位：「這有點像是加強版的綠卡。長期以來，傳統綠卡持有者的平均收入比美國本土公民低了3分之1，我們過去引進的多是全球後25%的群體。現在，我們要改變這一切，只引入最頂尖的那一群人。」

美國總統川普12月10日在白宮記者會上親自說明此計畫的財政意義時表示：「這將為美國政府帶來巨額資金，所有捐贈與手續費100%進入國庫。」他並重申，這項政策的核心目標是「讓美國再次吸引到全世界最優秀的頭腦與資本」。



