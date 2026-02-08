除了道歉更感謝檢舉人！中榮院長傅雲慶鐵腕止血獲讚賞

中榮代刀舊案疑針對新院長，傅雲慶概括承受重懲止血，感謝吹哨者獲醫界盛讚。 圖：唐復年/攝

[Newtalk新聞] 台中榮總爆發廠商違法代刀醜聞，雖然違規影片拍攝於2年前，疑是針對今年甫上任的新任院長傅雲慶內部鬥爭手段，但他不推諉卸責，6日親上火線鞠躬致歉。傅雲慶火速重懲涉案醫師記大過並停刀，更公開感謝吹哨者，誓言建立鐵律捍衛病安，這種化危機為改革動力，已為台灣醫界寫下危機處理的最佳示範。

台中榮總神經外科主任楊孟寅、主治醫師鄭文郁遭檢舉違法讓廠商進入禁區執行手術，引發社會譁然。值得注意的是，新任院長傅雲慶今(114)年1月16日才剛上任，但這支被爆料的關鍵影片卻是早在112年所拍攝。外界普遍解讀，這類陳年舊案選在新舊任交接的敏感時刻流出，背後恐怕涉及醫院內部的職務爭奪與派系鬥爭，意圖透過輿論壓力打擊新上任的領導團隊。

面對這場刀風暴，傅雲慶日前表示，他已看到新流出112年拍攝比較完整的影片，證實楊孟寅醫師及鄭文郁醫師確有違法讓廠商進入禁區執行手術，相信檢方一定也掌握更多的證據。對此，院方已決議停止兩位醫師手術業務並移送考績會從重處分。兩位醫師各記大過一次，並且禁止手術，至於是否停診，尚待台中市衛生局的調查結果。

傅雲慶也出面向社會大眾致歉，並表示會保護吹哨者。面對可能源自內部的惡意攻擊，他特別強調，感謝檢舉人讓此事浮出檯面，也感謝主管機關衛生局及衛福部的指導，院方已加強手術室管理的SOP及建立即時通報系統並保護吹哨者。

傅雲慶也說明，醫院在輔導會長官的指導之下，提出7個精進的作為，包括：1、落實具名申請。2、嚴格審核程序，凡涉及手術室管制作業之申請，均須報請院長（或職務代理人）核定。3、周延管理稽核。4、強化違失懲處。5、即時病安通報。6、完善教育訓練。7、精進廠商合約。透過將核定層級拉高到院長親自把關。

事實上，傅雲慶在醫界資歷完整且聲譽卓著。他曾任台中榮總兒童心臟科主治醫師、兒童心臟科主任、兒童醫學部主任、中國醫藥大學兒童醫院院長、台中榮總副院長等職務。在醫療、教學、研究方面，深受醫界好評。他曾執行亞洲首例利用心臟內超音波修補心臟破洞，無需開刀及全身麻醉(2004年)；利用心導管免開刀治療早產兒的動脈導管，2014年創亞洲體重最輕紀錄；亞洲首例以融合手術治療左心發育不全，於2015年以「卓越免開刀治療先天性心臟病」榮獲SNQ銅牌肯定。

此次面對舊案新爆的挑戰，傅雲慶選擇概括承受並鐵腕改革，不僅守住了國家級醫學中心的招牌，也為台灣醫界樹立了危機處理的典範。

