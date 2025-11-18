除了「台灣有事」發言 日媒指高市早苗可能12月底參拜靖國神社

日本首相高市早苗。路透社資料照



日本首相高市早苗一席「台灣有事」對日本構成可能出動自衛隊事態的發言，讓北京暴怒至今。現在日媒報導，高市早苗有可能在12月底以首相身分參拜靖國神社，這可能再次引起更大的風波。

小學館旗下《周刊郵報》最新一期內容報導說，高市早苗以超高人氣開局，JNN的11月民調顯示有82%支持度，但內政外交都有大量的迫切挑戰，自民黨在國會以少數執政的狀況也未改變。對此，高市早苗有一個「孤注一擲」的鞏固支持度、鞏固政權的辦法，加強她選民基礎的保守派支持。

這個計畫的實現，一部分就是高市早苗坦然在國會詢時，深入說明台海開戰日本將視為國家存亡事態而需要出動自衛隊的政策。而下一步，報導說日本國會的高市派議員已在流傳，就是她要以首相身分親自參拜靖國神社。

參拜的兩個可能日期

參拜的時點，據傳會是日本國會目前的臨時議期結束時。最可能的時間點是12月26日，因為在2013年，高市早苗的政治導師、前首相安倍晉三，也是選在這一天以首相身分參拜靖國神社。

另一可能時間點是元旦，這是前首相小泉純一郎的做法。無論如何，若是成行，將是相隔12年來日本首相第一次參拜靖國神社。

報導中指出，包括在任職日本閣員期間，高市早苗幾乎從不缺席靖國神社的春、秋例行大祭，以及8月15日的終戰日參拜。今年10月17日靖國神社開始舉行例行大祭時，高市早苗貢獻參拜金（玉串料）但沒有去參拜，據信當時是考慮接下來美國總統川普即將訪日、南韓舉辦APEC峰會以及高市早苗與習近平的會面等。

如今，她與中國和南韓領袖的會談已經結束，國會休會後的政治限制也將減少，在這個時候參拜靖國神社，將有助於高市早苗鞏固保守派的支持。

安倍當年參拜靖國神社遭美方罕見抨擊，現在的美國則已不同

2013年安倍晉三參拜靖國神社除了造成中方大怒，美國當時的歐巴馬政府，也罕見透過當時的駐日大使卡洛琳甘迺迪進行抨擊。但報導說，如今的國際情勢已經完全不同，現在美國是共和黨執政，前首相小泉純一郎在共和黨籍總統期間參拜靖國神社，也沒有引起美國反對。

並且，目前擔任美國國務卿與國家安全顧問的盧比歐，2013年當年就支持安倍晉三參拜靖國神社，表示「考慮到鄰國對日本提出的不合法主張，安倍首相的表態令人鼓舞」。

在安倍晉三參拜事件中，負責安撫美方的時任首相秘書今井尚哉，當年是以歐巴馬政府可能反對而力勸安倍不要參拜，安倍為實踐競選自民黨崇諾，重返首相大位延後一年才去參拜。

布局提前大選？

今井尚哉現在也成了高市早苗的核心幕僚。今年3月，今井尚哉談到當時中國對參拜靖國神社的反應時說：「無論中國對參拜靖國神社表達多大的反彈，讓他們覺得『我們必須和這個政權長期打交道，即使不情願也只能和它談判』才是最重要的。在談判桌上，不管你說什麼，對方都會看你的底牌，問你『真的有辦法在國會推動嗎』。如果政權夠強大，可以回答『會過』，那駐外使館的外交人員就能充滿信心行事。」

換言之，加強鞏固政權將是第一考量。今井尚哉現在反而可能是高市早苗參拜靖國神社的推動者，而非踩煞車的人。而如果高市早苗能夠持續維持開局的超高人氣，解散國會提前大選的選項就會浮現。

日本媒體《週刊文春》上週報導，政壇現在已傳出明年1月解散國會的說法。報導中說，若是1月解散國會重選，以目前的趨勢來看自民黨將獲得大勝；而在這次「台灣有事」發言中嚴厲抨擊高市早苗的立憲民主黨黨魁野田佳彥，將遭遇席次猛烈縮水的慘敗。

