除了0050內行人已經盯上這兩檔 會自己換股的ETF！
財經中心／余國棟報導
集中市場掛牌上市ETF將達205檔(含被動式ETF 190檔及主動式ETF 15檔)。證交所表示，由台新投信募集發行之「台新臺灣優勢成長主動式ETF證券投資信託基金」 (簡稱：主動台新優勢成長，證券代碼：00987A)受益憑證，及群益投信募集發行之「群益台灣科技創新主動式ETF證券投資信託基金」 (簡稱：主動群益科技創新，證券代碼：00992A)受益憑證，將於114年12月30日掛牌上市，並得辦理融資融券。
根據送件資料顯示，證交所表示，台新臺灣優勢成長主動式ETF (證券代碼：00987A)投資範圍聚焦於營運面穩定、成長性較高之台灣上市櫃企業，主要投資標的著重於具備產業趨勢帶動、科技技術創新，或受惠於時勢與環境變化之公司，並挑選在技術層次、經營管理及財務結構表現優異，且具備市占率提升、新訂單或新客戶動能之個股。同時考量總體經濟情況、政府政策方向與發展策略，再搭配流動性、評價面、技術面等市場指標，進行操作。
而群益台灣科技創新主動式ETF (證券代碼：00992A)投資具有強大研發創新能力，運用科技驅動成長之臺灣上市櫃企業，除透過財報及量化指標檢視，並透過前瞻性因子捕捉具爆發潛力之公司，配合供應鏈垂直分析，選擇供應鏈中重要技術節點，強調產業地位及長期競爭優勢，挑選獲利成長性高、具長期競爭與投資價值之標的。並透過整體經濟情勢、市場展望、產業輪動趨勢及個股相對表現，動態調整量化及質化策略部位之配置組合。
包含上述ETF，證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達205檔(含被動式ETF 190檔及主動式ETF 15檔)。國內 ETF 商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
台股一週狂噴860點！市值暴增近3兆 它暴漲近8%稱王
換房、教育金、退休一次顧 它擁3大亮點中年焦慮不再！
它一檔包辦AI未來 上市募集200億還能上車嗎？
心臟病去年奪走2.3萬人！靠它四大心臟手術補助 搶救中壯年
其他人也在看
台積電最大敵人不是三星、英特爾！外媒點「2大問題」已快失控：壓力全在它身上
在半導體產業中，台灣的「護國神山」台積電無疑是鎂光燈焦點，特別是各大投入AI軍備競賽的無廠（fabless）半導體巨頭，紛紛爭搶台積電產能。不過科技媒體《Wccftech》直言，AI市場需求過於強勁，反而為其帶來不小的壓力，台積電自身更有兩大問題已接近失控，目前的處境可說是「因成功而受苦」。報導指出，隨著AI熱潮席捲全球，台積電成功搶下極高市占率，成為輝達（......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 3
目標價喊上52元！三大法人砸24.6億狂掃這「航海王」4萬張 利多能見度直達2月
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/22~12/26）收在28556.02點，週漲859.67點、漲幅3.1%。據證交所盤後公布籌碼動向，本週投信賣超70.45...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
法人預言台股衝3萬？三大法人提前卡位這「13檔吸金王」曝光 2026年元月行情提前點火
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股年底氣勢如虹，加權指數26日再刷新歷史紀錄，一舉衝上28,590點，總市值同步跨越100兆元大關，市場氣氛熱到沸騰。隨著20...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
目標價喊出400元！這「代工大廠」坐穩輝達GB300、微軟等供應鏈 投信不買單結帳65億猛丟第3週
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數本週（12/22~12/26）收在28556.02點，週漲859.67點、漲幅3.1%，據證交所籌碼動向，投信週賣超70.45億元，觀察...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
明年暴衝原因曝光！分析師斷言聯發科「躺著都會漲」 「這2檔BBU」行情續燒
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股指數頻頻改寫新高之際，市場對明年行情的想像不減反增。分析師指出，真正的變化不只在指數，而是資金結構正在悄悄轉向...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
獨家公式揭密！台積電、鴻海本益比洩天機！黃世聰鐵口直斷：現在買最甜
台股多頭列車還沒停！《三立財經台》主播李昕芸在《94要賺錢》與財經專家黃世聰在節目中深入剖析台股雙雄：台積電與鴻海的未來走勢。黃世聰語出驚人表示，依照EPS與本益比公式推算，台積電（2330）在2奈米製程助攻下，明年上半年就有機會挑戰2,000元大關；而近期回檔的鴻海（2317），在AI、手機與電動車「三箭齊發」下，攻上300元絕對不是難事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
主動式ETF再添新兵同步掛牌 聯準會紀要牽動台股走向 消費者信心與景氣燈號牽動台股封關走勢｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦主動式ETF再添新兵，台新00987A、群益00992A 12月30日同步掛牌；年底關鍵經濟數據密集登場，聯準會紀要牽動台股與匯市走向，以及年底經濟數據揭曉，消費者信心與景氣燈號牽動台股封關走勢。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 3
財神追著你跑！2026財運TOP3星座曝光，錢包準備裝滿滿！
2026年的星象變化，讓不少星座在財務表現上特別有感。從本業收入到額外進帳，有些人會明顯感覺到「錢開始動起來」。整體來看，有3個星座在這一年財運表現相對突出，不只收入來源變多，也較容易看到實質成果。姊妹淘 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
18檔科技展悍將 法人追捧
科技股開展旺季到，除元月6日即將報到的CES消費電子展外，明年首季尚有MWC世界行動通訊大會與輝達GTC技術大會接棒登場。展會利多一波接一波，概念股股價也跟著蠢蠢欲動，18檔法人重倉布局、股價搶先站上所有均線的強中強股，有機會在華邦電領軍帶動下迎來出頭天。工商時報 ・ 21 小時前 ・ 1
外資不演了！台廠11月伺服器零組件「多賣7%」 奇鋐、信驊領軍「5檔供應鏈」熱到2026
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導AI需求持續升溫，帶動伺服器與記憶體供應鏈全面走強。外媒《SeekingAlpha》引述WedbushSecurities分析指出，台灣供應鏈中，奇...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
記憶體2026股價繼續噴？專家曝「飆股魔咒」：有些族群正在鬆動
萬寶投顧投資總監蔡明彰26日於個人Youtube頻道指出，凡是前一年個股及基金大漲，隔年績效都不好，但若是前一年個股及基金墊底，隔年卻因為某個關鍵因素而變飆股。有兩個因素，首先，前一年大漲的股票，把隔年得利多充分反應了，但樹再高也不會漲到雲端上；其次，漲幅過高引發了中長期籌碼的鬆動。蔡明彰表示，所羅門股份有限公司 （2359），在2024年漲329%，在當時......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
AI邊緣運算超熱！「這輝達供應鏈」衝漲停噴連2漲近10.67% Q3 EPS年增近190%強勢回溫
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導過去以實況設備與影音產品為主的圓剛（2417），近年積極轉型布局AI邊緣運算（EdgeAI），成果逐步浮現。今（2025）年EdgeAI...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
黃金時代來臨！金價出現史上最猛漲幅 多家外資目標價曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導2025年金價屢創新高，分析師普遍認為漲勢尚未結束，甚至預估2026年有機會上攻每盎司5,000美元。在降息預期、地緣政治緊張，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
5G PA戰場洗牌？歐系大廠撤退不玩了！台廠「PA三雄」有望卡位接大單
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導歐系半導體大廠恩智浦（NXP）宣布，將於2027年前關閉美國亞利桑那州的射頻氮化鎵（RFGaN）晶圓廠，並正式退出5G功率放大器（P...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
戶頭200萬想買0050 她猶豫何時該進場？網友揭關鍵：All in就對了
股海茫茫，再厲害的投資人也無法精準預測高點或低點。一名月女網友增貸200萬元資金剛入帳，正在猶豫要All in投入0050，或等到明年低點再進場，因此發文詢問網友意見，貼文引起討論。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 3
AI泡沫不會發生？法人變臉超快突加碼 台積電領軍、「半導體這6檔」續攻高點
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導市場不時傳出「AI是否過熱」的質疑聲浪，但法人最新觀點卻給出相反答案。多數雲端服務供應商（CSP）在雲端業務穩定成長下，...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 3
ASIC封測需求爆發！力成傳接Meta訂單噴6％、爆量3.3萬張 欣銓亮燈連2漲逾12％
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著Google、Meta等CSP（雲端服務供應商）積極投入自研ASIC晶片，帶動後段封裝與測試需求快速升溫。在台積電、日月光投控等...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
金融類股指數攀35年新高！外資砸71億抱緊這檔23.9萬張 回補華邦電58億元
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數本週（12/22~12/26）上漲859.67點，收在28,556.02點，週漲幅3.10%。觀察外資本週買超前十個股，有檔2電子股、5...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
被動ETF不香了？台新、群益「主動出擊」 30日掛牌較勁
證交所表示，由台新投信募集發行之「台新臺灣優勢成長主動式ETF證券投資信託基金」 (簡稱：主動台新優勢成長，證券代碼：00987A)受益憑證，及群益投信募集發行之「群益台灣科技創新主動式ETF證券投資信託基金」 (簡稱：主動群益科技創新，證券代碼：00992A)受益憑證，將於114年12月30日掛牌上市，並得辦理融資融券。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
光通訊缺貨警報拉響 台股概念股同步飆
[NOWnews今日新聞]隨著AI資料中心加速升級互連架構，共同封裝光學（CPO）與800G高速光模組的量產，正把光通訊產業推進「供不應求」的新階段。外資傑佛瑞（Jefferies）在報告中點名，市場...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 發起對話