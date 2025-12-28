除了0050內行人已經盯上這兩檔 會自己換股的ETF！

財經中心／余國棟報導

台新投信募集發行之台新臺灣優勢成長主動式ETF，及群益投信募集發行之群益台灣科技創新主動式ETF，自114年12月30日起掛牌上市。（示意圖/ AI製圖）

集中市場掛牌上市ETF將達205檔(含被動式ETF 190檔及主動式ETF 15檔)。證交所表示，由台新投信募集發行之「台新臺灣優勢成長主動式ETF證券投資信託基金」 (簡稱：主動台新優勢成長，證券代碼：00987A)受益憑證，及群益投信募集發行之「群益台灣科技創新主動式ETF證券投資信託基金」 (簡稱：主動群益科技創新，證券代碼：00992A)受益憑證，將於114年12月30日掛牌上市，並得辦理融資融券。

根據送件資料顯示，證交所表示，台新臺灣優勢成長主動式ETF (證券代碼：00987A)投資範圍聚焦於營運面穩定、成長性較高之台灣上市櫃企業，主要投資標的著重於具備產業趨勢帶動、科技技術創新，或受惠於時勢與環境變化之公司，並挑選在技術層次、經營管理及財務結構表現優異，且具備市占率提升、新訂單或新客戶動能之個股。同時考量總體經濟情況、政府政策方向與發展策略，再搭配流動性、評價面、技術面等市場指標，進行操作。​

而群益台灣科技創新主動式ETF (證券代碼：00992A)投資具有強大研發創新能力，運用科技驅動成長之臺灣上市櫃企業，除透過財報及量化指標檢視，並透過前瞻性因子捕捉具爆發潛力之公司，配合供應鏈垂直分析，選擇供應鏈中重要技術節點，強調產業地位及長期競爭優勢，挑選獲利成長性高、具長期競爭與投資價值之標的。並透過整體經濟情勢、市場展望、產業輪動趨勢及個股相對表現，動態調整量化及質化策略部位之配置組合。

包含上述ETF，證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達205檔(含被動式ETF 190檔及主動式ETF 15檔)。國內 ETF 商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估。

