除了AI還能押寶誰？2025年MSCI全球指數最會漲前五產業揭曉

AI 深度應用趨勢，從資料中心運作到 AI 晶片算力提升，都對電力帶來龐大消耗需求。 （AI 示意圖）

[Newtalk新聞] 今年來，在寬鬆的資金環境下，AI 成了助漲股市的「催化劑」，無論單押個股或投資 ETF、基金，有 AI 或沒 AI，表現可說天壤之別。

然而，觀察今（2025）年 MSCI（明晟）全球指數中，漲幅前五大產業依序為：通訊服務 33.9%、公用事業 29.7%、資訊科技 23.9%、金融 23.8%、工業 22.9%。其中，通訊服務、資訊科技產業因受到 AI 帶動的產業革命，繳出亮眼表現，潛在受惠的公用事業，漲幅逾兩成，於 MSCI 產業指數 11 個項目中位居領先群。

廣告 廣告

「沒電力、可說就沒了 AI」，第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映強調，受惠於 AI 基建的電力需求激增與美國降息循環助攻，過去給人「低成長、高防禦」印象的公用事業破繭而出，迎接爆發性成長期，今年來在全球金融市場表現突出。

公用事業不再只是防禦性資產，在產業轉型推動下，成為加速成長型資產，2026 年投資機構對於金融市場的三大共識包括：貨幣政策寬鬆、AI 深度應用、金融市場動盪加大等，這也再度突顯公用事業、基礎建設相關產業的投資價值。

首先是在貨幣寬鬆的環境，林志映指出，12 月聯準會再度降息一碼、加上意外祭出 QE 政策，成為公用事業評價上調的利多，市場預期聯準會將採取緩慢、預防性降息循環，公用事業本身為利率敏感度高的產業，利率下降將有助於擴大建設、基建升級等舉債成本結構優化。

另外，AI 深度應用趨勢，從資料中心運作，到 AI 晶片算力提升，都對電力帶來龐大消耗需求，林志映說明，AI 資本支出的熱潮明（2026）年仍會持續，電力是 AI 時代最強軍火供應商，公用事業與基礎建設從過往民生提供角色，出現結構性需求轉變，AI 供電需求成為公用事業成長主力。據彭博資料統計，標普公用事業在今年第三季財報中，高達 57% 企業財報結果優於市場預期，突顯相關產業不僅獲利穩固，基本面亦持續改善。





觀察今年來相關基金表現，多檔繳出雙位數，最高的「聯邦民生基礎建設股票入息基金」今年來更繳出 2 成漲幅，相較國人熟知的高股息突出，也成了繼 AI 科技後另一項資產佈局選擇。

全球金融市場持續創高，同時也存在高度波動，林志映指出，水電瓦斯等公用事業營收以內需市場為主，並有政府長期合約與監管機制保障，產業獲利與現金流穩健，強化投資組合底氣；此外，公用事業與基礎建設產業佈局主軸，也從防禦調整為兼具穩健收益與連動科技主題的成長性佈局，核心投資納入電網、輸配電、公用事業等穩健收益護城河，同時適度納入受惠 AI 用電需求，讓投資組合更有機會參與 AI 結構性成長紅利。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

資金寬鬆、AI仍十分精彩非泡沫！野村 2026 看好六大產業

AI大幅舉債疑慮揮之不去 甲骨文重挫拖累美股、台積電ADR跌3.4％