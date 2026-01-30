除夕停老家前白線也不行？她吃900元罰單提告 遭法官打臉「敗訴理由曝光」

一名曾姓女子去年除夕回苗栗老家探親，自小客停白線上遭開單，她不服抗罰，但法官以違規處罰無誤判敗訴，圖為示意圖。（翻攝自苗栗縣警察局粉絲團）

苗栗縣一名曾姓女子，去年除夕將車輛停在老家門前白線上，遭警方以妨礙他車通行，開罰900元。曾女不服，提起行政訴訟抗罰，主張車輛已儘量貼近住處樑柱仍挨罰，白線設計根本不合理。她也質疑，父母都已80幾歲，需常跑醫院，為何停白線還要擔心遭員警開單？法官審理認為，原告雖然停在白線，但半個車身占用車道，且沒劃紅、黃線不代表可以亂停，舉發和裁罰均屬合法，判決曾女敗訴，駁回撤銷罰單的請求。

曾女返鄉探親 稱停車已緊靠老家樑柱

全案源於去年1月28日下午4時許，當天是除夕，曾姓女子返回苗栗縣大湖鄉老家探親，將自小客車停在民生路父母住家門前白線上，警方到場拍照採證，認定該車停在白線上，且車身一半占用車道，以「道路交通管理處罰條例」第56條第1項第5款，構成「在顯有妨礙他車通行處所停車」，開出900元罰單。

曾姓女子不服，提出行政訴訟，控告交通部新竹區監理所。原告主張，該路段道路劃設白線，與建築物樑住僅約半個車身寬，根本無法停在白線內，要符合規定，豈不是整台車要開進自家門柱或騎樓？她也指出，從員警告發照片可見，證明已盡量靠邊停，後視鏡幾乎要碰到房屋樑柱，如果該路段真的不准停車，「為何不是劃設黃線或紅線？」

主張父母年邁需跑醫院 白線停車卻要擔心開單

此外，曾女提到，父母住在這裡已近50年，如今已高齡80幾歲，常有常有醫療載送需求，「難道今後在自家門前白線合法停車，還要隨時擔心員警，會以這種主觀認定妨害他車通行，無預警開罰？」

曾女更進一步指出，「顯有妨礙通行」屬高度主觀判斷，即便妨害通行，開單警員為何不是第一時間先鳴笛示警，讓車主趕快移車，反倒直接開單走人，根本是「為罰而罰」。

法官勘驗採證照片 自小客占用車道92公分

全案經台北高等行政法院審理，法官勘驗採證照片發現，曾女停放車輛，約有一半車身占用車道，寬度約92公分，由於該路段僅單線雙向通行，大型車輛或消防車通過時，勢必需跨越雙黃線，增加對向碰撞風險，符合「顯有妨礙他車通行」要件。

法官指出，沒劃設紅線、黃線不代表可以亂停，若會導致他人必須跨越雙黃線避讓，就是違規。至於原告稱接送年邁父母，法官也認為，不能以此為由侵害公眾交通安全，綜合相關理由，原處分無違誤，判決曾女敗訴，駁回撤銷處分請求。

