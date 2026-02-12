除夕前大回暖3天！ 把握好天氣衝一波大掃除





除夕前先別急著窩在家裡！根據中央氣象局今（12）日預報，年前將迎來一波「明顯回暖」，尤其週五到週日（2/13～2/15）全台大幅度回溫，西半部白天溫暖、日夜溫差大，中南部高溫甚至有機會逼近 30度，正是把握「年前大掃除」的黃金時機。

不過，暖意不會一路延續到除夕。下週一進入年假後，除夕（2/16）中午前後將有另一波東北季風南下，北部與宜蘭一帶轉為濕涼、偶有陣雨，體感落差會很明顯；初一、初二東半部仍有局部短暫雨，北台灣偏涼。

3天回暖＝大掃除最佳檔期

氣象局預報也表示，小年夜前陽光露臉，鋒面遠離。這波回暖的優點，是「乾爽＋溫度舒服」，很適合做需要通風、怕冷不想碰水的清潔項目，像是大掃除常做的清洗窗簾、床單被套、擦玻璃、整理衣櫃、清理陽台與廚房油垢。氣象資訊也提醒，這幾天各地清晨仍偏涼，但白天溫暖微熱、日夜溫差大，建議把「濕作業」集中在中午到下午進行，衣物也更容易晾乾。

▼未來一週降雨趨勢。（圖／中央氣象署）

除夕前做完最省事：北東部除夕起轉濕涼

如果住在北部、宜蘭或東半部，更建議把握回暖時段「先做完大工程」。因為除夕當天開始，鋒面與東北季風影響，北台灣不只降溫，還可能轉有雨，像是洗窗簾、洗床墊套、擦冷氣濾網這類「需要通風乾燥」的工作，拖到除夕做會更不方便。

▼未來一週溫度趨勢。（圖／中央氣象署）

簡單排程建議（照天氣做最有效率）

2/13～2/15 白天 ：洗曬類：窗簾/寢具/地墊、清洗玻璃窗、陽台與廚房重油垢

2/16 除夕前 ：改做「乾式收納」與收尾（丟垃圾、分類、備品補齊）

初一～初二：若要走春，西半部多雲到晴，天氣較穩定；東北部則留意局部短暫雨

▼天氣提醒。（圖／中央氣象署）

（封面示意圖／Canva）

