

除夕商機夯 台北遠東香格里拉「客房變包廂」應戰！圖台北遠東香格里拉提供



【旅遊經 洪書瑱報導】

由於現代社會的生活型態轉變，加上小家庭化、職業婦女增加，以及交通便利性等因素，越來越多人在除夕夜時，會選擇在飯店或餐廳享用圍爐團圓飯，形成龐大商機，以台北遠東香格里拉為例，因為圍爐買氣暢旺，館內兩大中餐廳「香宮」與「上海醉月樓」包廂，開放預訂後旋即秒殺告罄外，在氣派宴會廳也將以祥獅獻瑞、精彩魔術秀與樂團演奏，營造聲色味俱全的守歲盛宴外，再擴增並滿足市場龐大需求，更將飯店9樓及10樓的客房變身為32間「私人貴賓包廂」，不僅提供絕佳城市景觀與專人服務，甚至還打造一種「在家私人聚餐的尊榮圍爐體驗」。



除夕當天現做的常溫外帶珍饌，熱騰騰美味直送府上。六人份套餐每套18,888元，單點美饌788元起。圖台北遠東香格里拉提供





台北遠東表示，今年除夕圍爐訂位踴躍，繼兩大中餐廳包廂完售後，宴會廳與遠東Café自助餐廳亦達九成滿。為此，飯店特別釋出二層樓，每層樓16間客房，打造成「私人貴賓包廂」，讓賓客在舒適隱私的環境中，俯瞰城市夜景，享受專屬團圓時光。個人套餐每位4,888元起，豐盛桌菜每桌23,800元起。宴會廳的「除夕團圓守福宴」則主打熱鬧氛圍，獻上十一道頂級海陸盛宴，包含「極品魚膠台式佛跳牆」等澎湃大菜，席間還有精采表演。每桌五位23,800元、十位42,800元。(以上價格均須外加一成服務費)！









上海醉月樓「鮑參極品佛跳牆」，集鮑魚、海參等珍稀山海味入甕，價格9,088元。圖台北遠東香格里拉提供







上海醉月樓六人份外帶年菜套餐，匯集八道經典滬式佳餚，在家即享五星美味，每套18,888元。圖台北遠東香格里拉提供





上海醉月樓以道地滬式底蘊展現大戶人家的團圓盛景，六人套餐每套18,888元，匯集八道吉祥菜式。亮點推薦「羊肚菌鮑魚花膠瑤柱燉雞湯」，嚴選頂級食材文火慢煨，湯清味濃、滋補養生；「蒜香奶油國王大蝦」，濃郁奶油醬汁包覆碩大蝦身，蒜香四溢，口感彈牙飽滿。另有象徵步步高升的「沙母鮑魚蒸米糕」，嚴選肥美沙母，鮮味盡收米糕之中，盡顯豪門底蘊。單點美饌提供十四道選擇，價格自788元起。首推匯聚山珍海味、文火細煨數小時的「鮑參極品佛跳牆」。考驗傳統工法的「鮑魚紅燒獅子頭」，慢滷至肉質軟嫩、入口即化。喜愛鑊氣者則不能錯過「滬江年糕醬爆肥蟹」，及象徵年年有餘的「台式五柳野放鮮黃魚」。









香宮「廣東龍蝦盆菜」，寓意盆滿缽滿，價格16,888元。圖台北遠東香格里拉提供







香宮六人份外帶年菜套餐，包含「澳洲珍珠貝鮑魚元貝燉雞湯」等七道吉祥珍饌，每套18,888元。圖台北遠東香格里拉提供





香宮以極致奢華的粵式功夫菜迎戰圍爐商機，六人套餐每套18,888元，囊括七道功夫珍饌。包含：匯集海洋精華、湯頭鮮甜回甘的「澳洲珍珠貝鮑魚元貝燉雞湯」，以及展現精湛蒸功、完美鎖住食材鮮美的「養生菌皇雲腿蒸日本白鯧魚」，肉質細緻，盡顯原味。單點佳餚中最吸睛的莫過於霸氣十足的「廣東龍蝦盆菜」，嚴選波士頓龍蝦，搭配鮑魚、海參及多種頂級乾貨慢燉而成，匯聚山海精華。另有重達1.2公斤的「麒麟珍珠龍膽石斑」與「金蒜粉絲蒸仙蚌波士頓龍蝦」，提供最頂級的彈性選擇。單點選擇自888元起。









飯店推出十七款年節禮品與三款豪華禮籃。圖台北遠東香格里拉提供



除此之外，迎接金馬春節，飯店一樓The Cake Room化身精品年貨大街，備齊十七款精緻禮品、三款豪華禮籃及五款冷凍私房菜，讓民眾無論親臨現場或透過香格里拉線上精品店，皆能一站式辦妥年貨。如禮品與糕點的「財源廣進酥餅禮盒」與精選南北貨的「四喜臨門禮盒」；手工糕點則有寓意高升的「紅豆年糕」、香氣獨特的「義大利黑松露菌菇」口味，亦有傳統的臘味及口感綿密的芋頭口味可供挑選。

而今年特別推出兩款新禮盒，分別為實用豐盛的「香禮賀歲禮盒」，其中包含黑熊蜂蜜蛋糕、濾掛咖啡、抹茶年輪蛋糕與燕麥蜂蜜軟餅乾；另一款「香聚茶語禮盒」則集結多樣精選點心，如巧克力曲奇、楓糖蝴蝶酥等，搭配十包風味茶包，是親友走訪的最佳伴手禮。高端送禮則有三款豪華禮籃，包含「駿馬臻饗禮籃」專為頂級VIP設計，內含頂級氣泡酒與鮑魚禮盒；「馬躍新春禮籃」集結西班牙紅酒與烏魚子，獻給尊敬長輩；親友走春則首選「瑞馳迎春禮籃」等。









五款「冷凍年菜」囊括松茸花菇雞湯、紅燒獅子頭與醬皇蘿蔔牛肉煲等經典佳餚，簡單復熱即享盛宴。圖台北遠東香格里拉提供





另外，飯店同步推出「冷凍私房佳餚」，將五星美味完美封存，讓「煮」事者加強，就能端出年菜，包括：滋補湯品首推嚴選整隻土雞慢火燉煮的「松茸花菇雞湯」；私房料理則有醬香濃郁的「醬皇蘿蔔牛肉煲」、手工製作的「紅燒獅子頭」，以及經典甜品「心太軟」等，價格介於380元至8,888元不等。即日起至2026年1月16日前預購並付款，年糕與年貨禮品享85折，禮盒與禮籃享9折早鳥優惠。民眾可至飯店一樓The Cake Room選購，或至香格里拉精品店 (https://boutique.shangri-la.com) 線上預訂，就能配送到府。

提醒您，禁止酒駕，開車不喝酒，安全有保障！



