除夕圍爐不必忙得焦頭爛額 窩廚房3 招「神級擺盤術」 冷凍年菜秒變五星名菜

即將迎來農曆春節，一大桌年菜、全家開心吃飽飽，絕對是新年裡最讓人期待的一餐！但家庭群組中「除夕吃什麼？」成了最熱門也最令人頭痛的話題，根據網路調查，除夕餐桌上必吃菜色不外乎佛跳牆、米糕、蹄膀、火鍋或雞湯，然而，隨著家庭結構改變，加上現代人工作忙碌，團圓飯如何能輕鬆準備又吃得充滿儀式感，成了過年掌廚的人最想解決的頭號問題，桂冠窩廚房總監Sabrina建議能簡單復熱、快速上桌、選擇又多的冷凍年菜是個好選擇，Sabrina說:「利用外送、電商平台聰明採購，省時又省力，只要將冷凍菜上桌前加點擺盤小巧思，不僅待客體面，自家想臨時加菜也很方便。」

冷凍年菜加小巧思 好看又好吃

桂冠窩廚房總監Sabrina分享年菜擺盤三個小訣竅，首先善用顏色鮮豔、或體積小的乾貨食材，例如芝麻、枸杞等少量點綴，肋排上桌前，在上面灑些芝麻，就能迅速襯色、點出菜餚視覺重點；再來利用不易變色的蔬菜，例如：青江菜、花椰菜等，汆燙後能在深濃醬色的菜餚中襯色，像是在蹄膀周邊擺上一圈花椰菜，可讓菜色更加突出，還可做為重口菜餚中的配菜調和口味；最後可以利用食材本身的價值感，例如干貝向來給人的高級食材意象，那就可以放最顯眼的位置作為重點、例如米糕復熱前，頂端放一些泡發的干貝絲或蝦米，適量點綴就能讓菜餚變身宛如餐廳端出來的質感。

「簡單做、開心吃」是桂冠窩廚房總監Sabrina倡導的備餐理念，她認為年節的意義是相聚本身留下的開心回憶，將料理的時間壓縮到最精簡，可以把更多心力留給陪伴與分享，此外，過年大家最怕年菜無限轉生，小份量年菜成為近年年節餐桌的新選擇，桂冠窩廚房總監Sabrina說:「窩廚房推出的年菜組很適合小家庭可依需求搭配菜色，若臨時有親友到訪，也能透過「疊加」方式靈活加菜，從兩人份擴充到五人、甚至十人，讓餐桌隨聚餐規模自由調整，不再受制於固定份量，隨心輕鬆變化。」

桂冠窩廚房2026年菜組合 自由聰明配

