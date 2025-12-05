除夕圍爐太搶手！台北遠東香格里拉客房變包廂、40道常溫年菜拿到就開吃

台北遠東香格里拉的除夕圍爐訂位被秒殺，決定把客房變包廂滿足更多饕客。（台北遠東香格里拉供圖）

今年除夕想在台北遠東香格里拉吃圍爐，動作得快！兩大中餐廳「香宮」與「上海醉月樓」的包廂開放訂位就秒殺，許多人連搶都搶不到。為了讓大家有尊榮團圓體驗，飯店還把客房變身「私人包廂」，小團體也能在舒適空間俯瞰城市夜景，享受專屬圍爐。飯店同時推出近40道「當日現做」常溫年菜，回家就開桌，無需加熱就能吃五星美味。

館內兩大中餐廳「香宮」和「上海醉月樓」包廂開放預訂後瞬間秒殺，為了滿足更多人，飯店釋出客房作為私人包廂，個人套餐每位4,888元起，桌菜每桌23,800元起。

宴會廳獻上11道頂級海陸盛宴，包含「極品魚膠台式佛跳牆」等大菜，每桌5位23,800+10%元；10位42,800+10%元。（台北遠東香格里拉供圖）

宴會廳則提供熱鬧的「除夕團圓守福宴」，11道頂級海陸料理搭配舞獅、魔術秀與樂團演奏，氣氛熱鬧又喜氣。

「除夕團圓守福宴」能看到舞獅鼓陣、魔術秀與樂團演奏，並貼心安排全家福拍攝，熱鬧非凡。（台北遠東香格里拉供圖）

想在家圍爐的朋友也有解方，6人吉祥套餐每套18,888元，單點美食788元起。推薦菜色包括「鮑參極品佛跳牆」「蒜香奶油國王大蝦」「沙母鮑魚蒸米糕」和「廣東龍蝦盆菜」，現做後送到家，回家就能直接開桌，方便又有面子。

香宮6人份外帶年菜套餐，包含「澳洲珍珠貝鮑魚元貝燉雞湯」等7道料理，每套18,888元。（台北遠東香格里拉供圖）

飯店一樓「The Cake Room」則化身年貨大街，17款精緻禮盒、3款豪華禮籃加上5款冷凍私房菜一次買齊，包括「松茸花菇雞湯」「醬皇蘿蔔牛肉煲」「紅燒獅子頭」和甜點「心太軟」。現場購買或線上訂購都可以，還有早鳥折扣和會員點數兌換優惠，預購到1月16日截止。

「義大利黑松露菌菇蘿蔔糕」將中式鹹點與西式珍貴食材巧妙結合，香氣迷人（1,080元起／盒，台北香格里拉供圖）

Info

台北遠東香格里拉

地址：台北市大安區敦化南路二段201號

電話：02-2378-8888

常溫外帶年菜（除夕當日現做）

香宮預訂專線：02-7700-3143

上海醉月樓預訂專線：02-7700-3120

取餐時間：2026年2月16日12：00～16：00

取餐地點：飯店一樓東側大廳（敦化南路側）

年節禮籃、禮品與冷凍年菜

專線預購：02-7711-3510或02-7700-3155

線上商店：https://boutique.shangri-la.com

提貨期間：2026年1月1日至2026年2月16日

提貨地點：飯店一樓The Cake Room，每天10：00～19：00



