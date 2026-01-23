除夕圍爐一位難求 兆品酒店嘉義年菜外帶接力上桌讓團圓更溫馨

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】農曆新年腳步接近，不少家庭開始煩惱年夜飯該怎麼準備。知名嘉義兆品酒店表示，今年除夕圍爐宴推出後反應熱烈，飯店內用訂席已全數額滿，顯示民眾對於「不用自己動手、又能吃到年味」的團圓飯需求明顯增加。為讓更多家庭安心過年，飯店同步推出年菜外帶服務，讓團圓的滋味延續到家中餐桌。

嘉兆品酒店指出，過年不只是吃一頓飯，更是家人聚在一起的時刻。因此在年菜外帶規劃上，特別保留圍爐宴的料理精神，由主廚團隊親自把關製作流程，讓外帶年菜在口味、份量與擺盤上，都能保有飯店餐飲水準。

不少返鄉民眾分享，春節期間除了與家人團聚，也會安排到文化路夜市走走、感受嘉義過年的熱鬧氣氛。嘉義兆品酒店位於文化路商圈旁，鄰近噴水圓環，交通便利，不論是年菜取餐或短暫停留都相當順路。飯店也觀察到，近年越來越多家庭選擇「外帶年菜、輕鬆過年」，將時間留給陪伴家人，而非長時間備料與下廚。

兆品飯店表示，年菜外帶採限量預訂制，訂購截止日為 2026 年 2 月 10 日，提醒尚未安排年夜飯的民眾把握時間。即使圍爐宴一位難求，也希望透過外帶年菜，讓每個家庭都能在熟悉的餐桌前，既溫馨又安心的迎接新的一年。

