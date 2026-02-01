除夕團圓好味道提前登場 台61線台中農讚館推出暖心年菜專案





農曆春節將至，家家戶戶開始張羅年節餐桌。為讓民眾在忙碌之餘，也能輕鬆準備一桌安心、美味又具在地特色的團圓年菜，位於台61線沿線、隸屬於大安區農會的台中農讚館，特別推出「年菜專案」，嚴選在地優質食材，結合傳統風味與便利料理概念，讓年節圍爐準備更加輕鬆無負擔。台中農讚館於一日假館前辦理年菜試吃活動，邀請民眾現場品嚐、安心選購，提前為新年團圓餐桌做好準備。

大安農會總幹事蔡建宗表示；這次年菜專案內容豐富，涵蓋多道深受民眾喜愛的經典年菜。湯品部分包含滋補養生、溫潤順口的四神湯，以及以綿密芋頭搭配排骨慢火熬煮的芋頭排骨酥湯，湯頭甘甜濃郁，適合闔家共享。主菜則有口感Q彈、滷香四溢的古早味滷豬腳，以及肥瘦適中、滷至入味的滷紅燒肉，象徵團圓富足、年年有餘。此外，香氣十足的紅燒獅子頭與紮實多汁的香腸，更為年節餐桌增添熱鬧與喜氣。

蔡總幹事指出，年菜專案所使用的食材來源清楚、品質把關嚴謹，並透過合格製程精心製作，讓消費者不僅吃得美味，更能吃得安心。所有年菜皆以「簡單加熱即可上桌」為設計原則，兼顧傳統風味與現代家庭的便利需求，無論是小家庭、三代同堂，或是企業與團體採購，都相當合適，期盼讓民眾在年節期間輕鬆享用安心又有溫度的團圓好味道。

為協助民眾在選購年菜時更加安心，台中農讚館貼心提供多款年菜料理供消費者品嚐參考，讓民眾在了解口味與品質後安心選購；即使於活動後前往台中農讚館，仍可持續選購各式年菜商品，輕鬆完成年節採買。「年菜超值組」，內容包含滷豬腳、芋頭排骨酥湯、紅燒獅子頭、滷紅燒肉、四神湯及安農香腸等多道經典年菜，一組即可滿足團圓餐桌所需，豐盛又便利，優惠價只要1,999元，並加贈高級保冷袋一個，讓民眾以實惠價格，輕鬆準備一桌充滿溫度與在地心意的年節好菜，陪伴家人迎接幸福、平安的新一年。



