除夕在家撒50元硬幣！龍千玉公開「農曆年獨門招財儀式」

龍千玉3日帶著師弟妹謝金晶、楊哲與陳淑萍現身春聯大街，提前感受濃濃年味。2026年才剛開春，龍千玉就迎來雙喜臨門，不僅推出全新專輯《戲夢》，4月也將登上《男人情女人心》演唱會舞台，事業進度全面展開，讓她感恩直呼：「真的很感恩，人生很多夢想都在一一實現。」

年前通告滿檔、行程緊湊，幾乎是「蠟燭兩頭燒」，龍千玉笑說雖然忙碌，但看到計畫一步步完成，心情反而格外踏實、開心。

一向重視儀式感的她，也分享自家的過年開運小秘訣。龍千玉透露，每逢除夕當天，會在家中各個角落放上一枚50元硬幣，讓整個家「金光閃閃」，朋友到訪時常忍不住驚呼：「怎麼到處都是錢？」聽到這樣的吉祥話，她就覺得新年一定會有好兆頭。她也笑說，有些不知情的朋友還會想幫忙撿起硬幣，自己則會立刻制止：「拜託，快放回去！」她解釋，50元象徵圓圓滿滿，加上金色外觀，更代表財運滿滿。

廣告 廣告

過年期間喜氣洋洋，龍千玉表示，每年都會包六位數紅包給媽媽，發出去的紅包總額同樣達六位數，「大家開心最重要。」她也分享必吃的開運食物，包括開心果、花生（象徵好事發生）、蘋果與橘子；至於家中的春聯，近兩年都選擇掛上姪兒、姪女親手寫的作品，看著晚輩成長，格外有意義。

同場的「芒果歌王」楊哲則推出應景新專輯《馬到成功》，專輯名稱也呼應他的人生新里程碑。他透露，苦等六年的「芒果營運中心」申請終於通過，即將正式動工，預計夏天就能啟用。購地加上興建廠房共投入2500萬元，其中八成為貸款，讓肩上責任更重，也成為甜蜜的壓力。楊哲表示，老婆的鼓勵讓他更有動力，馬年將成為人生轉折點，他也計畫從高雄搬回屏東枋寮，親自坐鎮營運中心，全面打拼歌唱與芒果事業。

謝金晶則分享，過年前會先和爸爸吃年夜飯，過年期間在家與家人團聚，大年初六特別向公司請假，安排前往日本滑雪，元宵節後再回台開工演出。她也透露自己的馬年招財撇步，2月4日立春當天，會選擇適合的吉時將錢存入帳戶，象徵財運正式入袋。

剛從菲律賓演出返台、擁有「仙女姐姐」封號的陳淑萍，近日忙於尾牙與春酒演出，年前行程同樣滿檔，日前還因感冒硬撐工作。她分享，每年一定會點光明燈、安太歲，也十分重視圍爐與春聯的挑選，「我特別在意文字是否吉祥，圖案反而不是首選，每次挑春聯都會花很多時間細看內容。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導