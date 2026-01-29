《WE ARE》除夕夜兩大玉女掌門人掀回憶殺 方季惟嗨唱周星馳電影金曲

方季惟特別帶來《賭俠II之上海灘賭聖》電影主題曲〈怨蒼天變了心〉。（圖／文總提供）

文化總會製作的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，邀請兩大玉女掌門人方季惟、陳明眞合體演出，金曲歌后魏如萱與台灣科藝文教協會BYSO布袋青少年交響樂團壓軸登場，跨界、跨世代華麗卡司齊聚一夜，以滿滿回憶和感動，陪伴觀眾迎接新年。

有「長腿姐姐」之稱的陳明眞，當年在東區開設照相館被星探發掘入行。錄影當天她身穿黑色短裙、網襪搭配長靴，乘坐檔車帥氣出場，瞬間掀起全場歡呼。陳明真透露本次演出走狂野路線，也對駕駛騎士大方喊話：「坐檔車就是要抱著，不要介意喔！」

有「長腿姐姐」之稱的陳明眞，當年在東區開設照相館被星探發掘入行。（圖／文總提供）

90年代以清純陽光形象紅透半邊天的方季惟，不僅是首位受邀踏上奧斯卡紅毯的華語女歌手，更曾出演瓊瑤劇、擔任周星馳電影女主角，這次方季惟特別帶來《賭俠II之上海灘賭聖》電影主題曲〈怨蒼天變了心〉。她回憶當年跑通告的日子，「以前都是搭計程車，歌迷會一路從公司跟到攝影棚」。一旁的陳明眞也補充，曾有女歌迷捨不得離開，她擔心對方安全，親自幫忙找飯店並支付費用，後來還因此成為了朋友。

金曲歌后魏如萱壓軸登場，與主持人吳姍儒Sandy重現電台call in互動橋段，魏如萱透露自己進入電台工作已超過20年，以深夜DJ形式站上《WE ARE》舞台的感覺既熟悉又很不一樣，因為現場多了近3千名觀眾的陪伴，接連獻唱〈香格里拉〉、〈飛鳥〉、與台灣科藝文教協會BYSO布袋青少年交響樂團共演的〈HAVE A NICE DAY〉等經典曲目，感動氛圍瀰漫北流。魏如萱以「感冒、緊張、開心」三個詞形容這次演出心情，也分享節目播出的過年期間將與家人團聚，新年願望則是希望能邀請更多人來聽我唱歌。

金曲歌后魏如萱壓軸登場，，以深夜DJ形式站上《WE ARE》。（圖／文總提供）

