除夕夜最強卡司《WE ARE》許效舜、苗可麗重現經典綜藝 金曲歌后魏如萱陪守歲

許效舜、苗可麗特別打造僅此一場的「綜藝夜總會」。（圖／文總提供）

文化總會製作春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，今（30日）公布第二波卡司，許效舜、苗可麗、羅時豐、ARKis、HUR+，icyball冰球樂團與日本動畫金曲製造機FLOW樂團，再加上曾榮獲兩次金曲獎最佳華語女歌手殊榮的魏如萱，超強陣容重磅加盟。

《WE ARE》於去年致敬金鐘60橋段深受大眾喜愛，在除夕夜這個現今少數能齊聚親朋好友一同觀看電視的節慶，節目將再次帶領觀眾重溫箇中樂趣。本次《WE ARE》特別打造了僅此一場的「綜藝夜總會」，找來了黃金搭檔許效舜、苗可麗鎮住全場，更邀情到羅時豐、孫淑媚、李千娜作為夜總會的嘉賓強勢助陣。見過大風大浪的他們、縱橫沙場數十年的機智反應及歌唱功力，絕對能讓一家大小拍案叫絕。

邁入第四年的《WE ARE》，最為人稱道的莫過於突破各年齡層的觀看框架，並將各段演出淬鍊出全新的可能性。今年節目中邀請到了最「夯」男女團，AKB48 Team TP、ARKis、HUR+、VERA，不只帶來勁歌熱舞，更要從80年代跳到現代，一路將除夕夜變成我們當年最熟悉的「舞曲大帝國」。

文化總會製作春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，公布第二波卡司。（圖／文總提供）

配合本次的節目主軸「音樂與藝術」，近年來台灣漫畫的表現愈發亮眼，本次節目邀請冰球樂團，以「台搖」配上「台漫」將漫畫元素轉譯為搖滾的語彙，用最有態度的方式迎接馬年的到來。節目更加碼釋出重量級嘉賓，來自日本、演唱過《火影忍者》、《Code Geass 反叛的魯路修》等知名動畫主題曲的FLOW樂團，也將在《WE ARE》的舞台帶來膾炙人口的好歌，並與icyball冰球樂團帶來國際夢幻共演。

文總表示，《WE ARE》之所以連續四年來深受觀眾喜愛，除了別出心裁的節目內容外，與台灣的連結和共感更是一大原因。本次節目將請來兩屆金曲獎最佳華語女歌手獎得主魏如萱化身深夜DJ，以「心情點播」的方式陪伴著電視機前的人迎向新年。過去的一年也許有苦有樂，但在她獨特溫暖的歌聲療癒之下，相信大家都能重拾勇氣，迎接更好的一年。

