除夕搶8888獎金 南瑤宮路跑迎頭香

彰化市長林世賢9日宣布將恢復舉辦已中斷2年的南瑤宮除夕路跑迎頭香活動，前3名獎金分別為8888元、6666元、5168元。（孫英哲攝）

彰化市長林世賢9日宣布恢復舉辦已中斷2年的南瑤宮除夕路跑迎頭香活動，路跑於除夕（16日）晚間從彰化市旭光西路起跑至南瑤宮廟門前，全程約700公尺，比賽分男子組、女子組，前3名獎金分別為8888元、6666元、5168元，另有最佳造型獎，前5名各發給獎金2000元。

林世賢指出，南瑤宮重修後於日前甫完成入火安座，收集各方意見後，恢復舉辦除夕路跑活動，免費參加，昨天開始報名，至2月15日截止，未滿18歲須經家長簽名同意，報名者每人贈送南瑤宮媽祖福袋及彰化媽行車平安紅綾1條。

所有參賽人員應於16日晚間10點在旭光西路成功社區活動中心前報到，大約晚上11點從中友百貨基地前起跑，一路沿著旭光西路，再跑至南瑤路，一路直行，終點為南瑤宮廟門前，全程近700公尺。

「希望大家玩得開心，也好好保護南瑤宮！」林世賢說，南瑤宮雖好不容易完成整修了，但廟前龍柱的破損等仍歷歷在目，讓人看了很心疼。

每每在進香季或舉辦活動時，廟方都會提醒信眾及參加民眾小心，不要損壞到廟體，也因此從2021年起改變南瑤宮搶頭香的方式，改採路跑迎頭香，讓活動過程在廟門前就結束，才不會像傳統開廟門搶頭香那麼激烈，信眾在衝跑過程可能推擠跌倒，險象環生。

參加南瑤宮路跑迎頭香的民眾在除夕當晚跑至南瑤宮廟前後，將由耆老帶領一起進入廟內參拜媽祖。林世賢說，這樣文明搶頭香的方式「人人攏頭香、人人攏好運」，大家都開心。