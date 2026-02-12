除夕東北季風增強挾境外污染物南下 全台空品亮橘燈

（中央社記者張雄風台北12日電）環境部表示，小年夜前中南部風速偏弱，易有空氣污染物累積；除夕起東北季風增強，恐挾境外污染物南下，除夕、初一全台空品均亮橘燈；初二至初四中南部仍易累積污染物。

環境部今天發布新聞稿表示，昨天中國上游一帶出現霾害現象，細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度約在60至90微克/立方公尺，今天北部地區約25至35微克/立方公尺，而中南部位於下風處約35至45微克/立方公尺，空氣品質為橘色提醒等級。

環境部預估，明天至小年夜（15日）天氣條件穩定及風速偏弱，污染物易持續累積，空氣品質仍多為橘色提醒等級。除夕（16日）至初一（17日）受東北季風增強影響，東北風可能挾帶微量境外污染物，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級，彰化至雲嘉南沿海地區因風速增強，可能出現揚塵現象。

初二（18日）至初四（20日）中南部地區擴散條件轉差導致污染物易累積，空氣品質為橘色提醒等級；初五（21日）至初六（22日）天氣回暖，風場轉為東南風至偏南風，南部地區水平擴散條件轉好，空氣品質可望好轉至普通等級。

環境部今天召開「春節空氣品質預報展望」會議，結合各縣市環保局提前應變，透過降載減排、通報敏感族群防護等作為，以守護春節假期空氣品質。

環境部呼籲，空氣品質受氣象條件影響大，仍有其不確定性，民眾在出遊前可透過空氣品質監測網或下載「環境即時通」手機App，查詢最新空氣品質變化。（編輯：陳仁華）1150212