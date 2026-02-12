除夕濕涼！初三初四國道恐塞一整天 「匝道封閉」管制一次看

國道高速公路局提醒，春節連假期間初三、初四西部國道北向新竹、苗栗及國道五號北向宜蘭路段預計白天即可能出現壅塞情形，且塞車潮恐持續至深夜甚至隔日凌晨。高公局呼籲北返用路人應儘量提早出發，避開車潮高峰。

除夕起東北季風增強，迎風面北部及宜蘭地區天氣將轉涼，並有局部短暫雨。高公局特別提醒，雨天行車應減速慢行，避免急煞或急加速以防打滑。若溫度回升轉晴時，道路易出現濃霧，行駛於濃霧路段時，務必開啟頭燈、與前車保持更大安全距離，並提高警覺小心駕駛。

2月13日北部南向路況預報。（圖／高公局提供）

觀光署統計顯示，本次春節連假期間訂房情況熱絡，初一至初三為整體訂房率高峰，約達五成以上。其中苗栗、台中、南投、雲林、嘉義及宜蘭等縣市更是熱門，訂房率高達6至8成。預計將有大量旅遊車潮湧入東北角、宜蘭及中部熱門景點。

2月13日中部南向路況預報。（圖／高公局提供）

為紓解交通壓力，高公局建議民眾多加利用公共運輸工具往返。本次春節共有88條國道客運路線提供票價優惠，最低可享六折，不僅能節省荷包，亦可縮短旅途時間，呼籲民眾善加利用。

2月13日南部南向路況預報。（圖／高公局提供）

高公局表示，若民眾仍欲自行開車行駛國道，建議可多加利用高公局每日路況預報資訊。該預報是透過人工智慧及大數據分析，預測假期間重點壅塞路段及時段，並彙整每日國道壅塞路段分區預測圖供用路人參考。

115年春節連續假期國道匝道封閉措施。（圖／高公局提供）

春節連假期間，國道部分交流道將實施匝道封閉管制，用路人須提前改道。封閉時段與交流道包括：115年2月17至19日（初一至初三）上午5時至中午12時，國道一號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口；同時段國道五號石碇、坪林交流道南向入口亦將封閉。

115年2月19至21日（初三至初五）上午十時至下午六時，國道一號仁德、虎尾交流道北向入口及王田交流道雙向入口將實施封閉；中午12時至晚上24時，國道一號埔鹽系統交流道北向入口及國道三號西濱交流道北向入口也將封閉。

高公局也建議用路人於出發前利用高速公路1968App查詢即時路況，適時改走替代道路或調整出發時間，以避開國道壅塞路段，讓春節返鄉旅程更加順暢。

