除夕濕涼！初三初四國道恐塞一整天 「匝道封閉」管制一次看
國道高速公路局提醒，春節連假期間初三、初四西部國道北向新竹、苗栗及國道五號北向宜蘭路段預計白天即可能出現壅塞情形，且塞車潮恐持續至深夜甚至隔日凌晨。高公局呼籲北返用路人應儘量提早出發，避開車潮高峰。
除夕起東北季風增強，迎風面北部及宜蘭地區天氣將轉涼，並有局部短暫雨。高公局特別提醒，雨天行車應減速慢行，避免急煞或急加速以防打滑。若溫度回升轉晴時，道路易出現濃霧，行駛於濃霧路段時，務必開啟頭燈、與前車保持更大安全距離，並提高警覺小心駕駛。
觀光署統計顯示，本次春節連假期間訂房情況熱絡，初一至初三為整體訂房率高峰，約達五成以上。其中苗栗、台中、南投、雲林、嘉義及宜蘭等縣市更是熱門，訂房率高達6至8成。預計將有大量旅遊車潮湧入東北角、宜蘭及中部熱門景點。
為紓解交通壓力，高公局建議民眾多加利用公共運輸工具往返。本次春節共有88條國道客運路線提供票價優惠，最低可享六折，不僅能節省荷包，亦可縮短旅途時間，呼籲民眾善加利用。
高公局表示，若民眾仍欲自行開車行駛國道，建議可多加利用高公局每日路況預報資訊。該預報是透過人工智慧及大數據分析，預測假期間重點壅塞路段及時段，並彙整每日國道壅塞路段分區預測圖供用路人參考。
春節連假期間，國道部分交流道將實施匝道封閉管制，用路人須提前改道。封閉時段與交流道包括：115年2月17至19日（初一至初三）上午5時至中午12時，國道一號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口；同時段國道五號石碇、坪林交流道南向入口亦將封閉。
115年2月19至21日（初三至初五）上午十時至下午六時，國道一號仁德、虎尾交流道北向入口及王田交流道雙向入口將實施封閉；中午12時至晚上24時，國道一號埔鹽系統交流道北向入口及國道三號西濱交流道北向入口也將封閉。
高公局也建議用路人於出發前利用高速公路1968App查詢即時路況，適時改走替代道路或調整出發時間，以避開國道壅塞路段，讓春節返鄉旅程更加順暢。
延伸閱讀
新竹姊妹刮中2000萬超級紅包 威力彩頭獎狂飆13.5億
行李綁帶日前亂行程！今天行李又塞車 桃機：今設備正常
桃機2/13起春節疏運！提前3小時報到 防滑冰爪須托運
其他人也在看
台灣人過年出國首選曝光！「1城市」訂票率翻6倍
生活中心／李明融報導農曆新年將至，國人海外旅遊熱情徹底引爆，最新數據顯示，2026年春節期間出境機票預訂量呈現爆發式增長，其中韓國「濟州島」以翻漲超過6倍的驚人數據奪下成長冠軍，躍升為黑馬城市，與日本札幌、福岡及韓國釜山等城市共同領跑春節市場。為了因應這波高峰，桃園機場已提前部署長達18天的疏運計畫，預估總運量將高達274萬人次，並規劃增加179架次加班機，全力投入運能以應對後疫情時代最強勁的海外旅遊需求。
宣導超多次別用！行李束帶卡住...桃機輸送帶又故障 地勤搖頭
為了防止行李箱爆開、提升在行李轉盤上的辨識度，並增加防盜安全性，許多旅客會在行李箱外綁上束帶，不過日前旅客分享，因行李束帶卡住，導致桃園機場輸送帶故障，影響行李處理時間；消息曝光，釣出一名工作人員回應，雖然已經宣導多次「盡量不要用綁帶」，仍因勸導未果導致故障發生，相當無奈。
過年賞櫻不用上山！彰化芬園上萬棵櫻花大爆發超壯觀
本周就是農曆春節假期，適逢櫻花盛開的季節，彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府種植的上萬棵洲府枝垂櫻、八重櫻、河津櫻大爆發，美不勝收，遊客漫步在花海中都直呼「不用上山就能欣賞到壯觀花海，真是太美了！」過年期間整個園區都是一片「紅通通」，充滿年味喜氣，賞櫻正是時候。
陸客阿里山爆違規入住林保署員工宿舍 飯店業嘆兩岸觀光停擺榮景難再
國際級觀光勝地嘉縣阿里山國家森林遊樂區，是海內外旅客造訪台灣指標景點，過去兩岸觀光交流，湧入大量中國旅客，日前卻傳出1名...
影》九九峰氦氣球樂園今開幕 168米俯瞰鳥嘴潭絕美風光
南投縣長許淑華11日主持九九峰氦氣球樂園開幕暨試營運記者會，偕立院副院長江啟臣、立委馬文君及游顥、草屯鎮長簡賜勝等人率先體驗，氦氣球緩緩升至168公尺高空，寓意一路發，飽覽九九峰鋸齒狀連峰，俯瞰烏溪及鳥嘴潭風光，許淑華說「九九峰相當漂亮，未來不排除推出夜間搭乘活動，感受南投之美」！
搭錯班！乘客搭機赴休士頓 6小時還沒抵達結果飛到日本
美國聯合航空（United Airlines）近日發生一起罕見的航班烏龍事件。一名乘客原本計劃從洛杉磯經由休士頓轉機前往尼加拉瓜，卻在不知情的情況下誤搭上飛往日本東京的班機，最終抵達羽田機場。
怕影響旅遊品質？東南亞「這國」陸遊客超愛、台灣人反變少
越南成為中國遊客的首選目的地。受惠於河內與寧波、成都、上海及西安等中國城市大舉開通直航，越南預計吸引520萬人次陸客造訪。越南景點的「含金量」雖然提升，但過度集中的客源結構，也讓當地旅遊生態產生了微妙的變化。根據越南國家統計局數據，今年1月台灣到越南的旅遊人數大幅下滑，僅剩10.1萬人。
過年搭高鐵自由座要等多久？ LINE推五級燈號秒懂
台灣高鐵首度攜手LINE TODAY推出春節期間限定「自由座等候時間」預估燈號全新公共服務，建議春節期間準備利用自由座的旅客，可透過高鐵網站、「T-EX行動購票」App查詢及LINE TODAY 「生活頻道」掌握各站預估自由座排隊時間，優先選擇綠色燈號時段搭車，避開尖峰人潮、節省時間。
桃園機場春節出國人潮多 出入境尖峰時段出爐
今年春節有9天連假，許多民眾安排出國旅遊，桃園機場預估出境尖峰日落在明天至小年夜（13日至15日），入境尖峰日為初四至初六（20日至22日）。因應馬年春節連假疏運高峰，機場公司提醒，旅客航班起飛前3小時抵達機場辦理報到手續，善用網路辦理報到，並留意託運、手提行李物品攜帶規定，加速安檢通關效率，多搭乘大眾運輸工具往來機場，確保行程安全順暢。
過年機場人潮多！桃機揭「4通關加速心法」籲告別行李箱綁帶
春節寒假旅遊高峰將至，對此桃園國際機場呼籲，旅客搭機出國可謹記4個「通關加速心法」，並精簡行李箱上的配件或裝飾品，就能保護行李、提升通關效率，讓旅途更加順利。
澄清湖驚見大章魚？章魚腳氣膜吸睛 民眾：好像真的
高雄市 / 綜合報導 高雄近期因為超人力霸王，颳起超人旋風，沒想到，近期又有民眾發現，在澄清湖風景區內的遊客服務中心，也有相當吸睛的裝置藝術。一條條長長的章魚腳，隨著風吹晃啊晃，好像章魚在爬動一樣，每條紫色的長腳，上面還有圓圓的吸盤，栩栩如生，大的小的猛拍照，都覺得好特別，民眾說：「是很特別，上次來還沒看到，特別來拍，有特色。」這裡是高雄澄清湖裡的遊客中心，中國風的建築外，近期被裝設了10條的章魚腳氣膜，這個裝置藝術就叫「章魚來襲」，是英國藝術家痞子路克的創作，10條高達10公尺長的，巨型充氣觸手，從建築立面破牆而出，就像巨大海怪甦醒般席捲空間。除了澄清湖內，附近的的果嶺自然公園內，大大的一顆高爾夫球，呈現這個公園，曾是高爾夫球場的過去，大球設計成一顆鳥頭，這是本土藝術家，張騰遠的「鸚鵡人」系列作品，遊客都很驚豔，民眾說：「我覺得非常的美，而且它有畫龍點睛之效果，很適合來散步，東西也很可愛。」公園內吸睛的，還有這一座「紅冠」，圓塔上長出，34根星芒般的紅刺，有人說像刺蝟頭，有人說像自由女神手上的火把，也有人說像海膽，而十分耀眼的這個裝置，是另一位英國藝術家Steve Messam的作品，大大的果嶺公園內，多了這些裝置，多了幾分的活力。民眾說：「可能是過年了，會更感覺上喜氣。」從冬日遊樂園的超人力霸王，到澄清湖的「章魚來襲」，還有果嶺自然公園的藝術裝置，相信春節期間，都將是遊客朝聖的景點。 原始連結
2026春節必衝 中市賞燈、泡湯最療癒
[NOWnews今日新聞]還在煩惱春節帶家人去哪玩？台中觀旅局幫你規劃好了！無論是想要高山深呼吸、還是都會輕旅行，台中溫泉都能滿足你！ 台中市政府觀光旅遊局邀請全國民眾規劃「暖湯輕旅行」。觀...
2026新北市平溪天燈節將近 推「699在地小旅行」
「2026新北市平溪天燈節」將近，新北市觀旅局透過觀光活動與地方商圈協會結合與合作，規畫「699在地小旅行」 活動，推出4條馬年在地小旅行主題遊程，串聯老街漫遊、鐵道風情、瀑布奇觀與礦業歷史文化等特色資源，展現兼具文化體驗與深度感動的節慶旅遊新風貌。
出境行李塞車惹議 桃機：單日旅運量估逾16萬「需要時間消化」
農曆春節將至，桃園國際機場開始湧現出境人潮，有民眾在網路發文指出境報到櫃台行李塞車引發議論，桃園國際機場公司表示，今天行李輸送設備運作一切正常，但隨著春節假期即將到來，出國旅客人潮逐步增加，導致尖峰時段的行李和旅客都需要時間消化，但沒有影響後續作業及班機正常起降。
用LINE就可以查！高鐵推自由座等候預估燈號
[NOWnews今日新聞]即將迎來春節9天連假，高鐵在2月13日至23日疏運期間總共加開395班次列車，一共提供2,162班次。然而，部分旅客考量行程不確性等因素，選擇搭乘自由座，但卻在月台面臨無止盡...
新春採果趣 IG爆紅果園一次收！草莓下午茶、橘園咖啡館、鄉村風野餐籃打卡超網美
今年春節長假，採果不再只是單純的農村體驗，全台各地果園紛紛變身「視覺系景點」，從溫室裡的浪漫草莓午茶、橘子隧道下的鄉村風野餐，到隱身於橘園中的玻璃屋咖啡廳，處處都是產出網美大片的絕佳場景，邊採、邊拍、邊吃，把一整年的福氣與甜頭通通帶回家！
北埔老街春節連假交通管制 台灣好行獅山線2/14起配合調整
春節連續假期期間，北埔老街預期將湧入大量走春人潮。為因應人車集中帶來的交通壓力，新竹縣警局竹東分局於春節期間實施交通疏導措施，新竹縣政府配合同步調整台灣好行5700獅山線北埔老街站點位置，提醒民眾留意相關異動，提早規劃行程。新竹縣政府表示，春節期間（2月14日至22日中午12點~18點)竹東分局將於台三線與南興街口（北埔口）實施交通管制，禁止各式車輛左轉進入南興街，以減輕北埔老街周邊道路負擔，並確保行人通行安全。相關路口將視現場狀況設置交通錐、連桿等管制設施，並派遣警力加強交通疏導與人車分流。因應前述交通管制措施，台灣好行獅山線將配合調整北埔老街站之上下車地點與行駛動線。調整期間自115年2月14日起至22日止，去程（往獅山方向）上下車站點改至「台三線北埔外環停車場」，回程站點則維持原站點位置不變，以確保行車順暢與旅客搭乘安全。新竹縣政府呼籲，春節走春期間建議民眾多加利用大眾運輸工具前往北埔與獅山地區，避免自行開車造成壅塞與停車不便，不僅能輕鬆暢遊北埔老街與獅山步道，也有助於維護整體交通秩序與行車安全。另台灣好行獅山線春節期間班次亦配合調整如下：115年2月16日（除夕）實施減班行駛，
成美文化園春節八天活動不間斷
每到新春時節，最令人期待的走春行程，莫過於與家人漫步在成美文化園，在節慶年味與自然景色交織的園區中迎接嶄新一年。今年不同以往從小年夜開始到春節期間(二月十五至二月二十二日，小年夜到初六），成美文化園推出一系列豐富的節慶活動，結合民俗表演、街頭藝人、大師揮毫、文化體驗、新春互動、春節市集與門票買二送一的活動優惠，打造適合闔家出遊、情侶走春與輕旅行族群的新春首選。（見圖）園區內庭園景觀與湖景相映和百年歷史建築交織出濃厚人文氣息。春節期間園內落羽松逐漸轉紅，溫潤橘紅色倒映水面，為整座園區披上一層柔和的季節風景。漫步其間，既能感受年節的熱鬧氛圍，也能在自然景致中放慢腳步，享受片刻悠閒。春節期間，園區安排多元活動內容，讓走春不只是散步賞景，更成為一趟充滿祝福與歡笑的節慶旅程。大年初 ...
2026草嶺石壁櫻花季2/17起登場 預約制賞櫻專車、接駁車、交通資訊、限量促銷活動一次看！
雲林「草嶺石壁櫻花季」將於2月17日至3月1日浪漫登場，今年櫻花季期間同步辦理山村市集，集結草嶺、石壁及周邊社區的在地農友與特色品牌，展售咖啡、茶葉、香菇、花茶、農產加工品及特色小食等多樣物產。走進草嶺、石壁山城，在層層山巒與粉色花海間，寒假、春節期間前來雲林感受山林的春日風景。
春節9天連假國5前段南下恐塞5天、後段初4北上車流最高
記者林坤瑋／宜蘭報導 一一五年春節九天連假，宜蘭縣政府表示，縣內交通以過年返鄉及旅遊…