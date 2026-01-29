除夕用水高峰 台水公司屏東區處備戰供水

除夕前是用水的高峰期，民眾應節約用水。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕為確保農曆春節假期供水正常，避免用水量急遽變化導致局部管線末端及高地區發生缺水，台水公司屏東區管理處表示，已先行研擬春節期間供水因應措施，其中除夕大掃除用水最多，要求所屬各廠所確實掌控春節期間出水量，保持各水池於高水位及監控供水管網水壓，並測試各設備正常運轉，以因應春節期間大用水量供水穩定。

屏東區管理處指出，依據歷年供水情形，預估2月15的小年夜到16日的除夕，家庭用水將達到最高峰，呼籲民眾提前展開大掃除，避免大量集中同一時段用水，導致水壓不足。

另外，春節期間觀光人潮湧入小琉球、恆春墾丁等熱門觀光地區，台水公司屏東區處已完成供水設備之整備，以提供各地穩定之供水，但也呼籲民眾珍惜有限水資源，有水當思無水之苦，務必節約用水，春節期間台水公司各廠所均有供水應變輪值人員，民眾對於通報修漏水及查詢各項用水業務，只要撥打1910，全天候24小時提供專人服務。

