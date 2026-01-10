《WE ARE》除夕節目超狂！男星公布「驚人紅包」 第二胎動向曝光

記者蔡維歆／台北報導

Marz23（阿夜）談過年計畫。（圖／文化總會提供）

已逝男星安迪的兒子Marz23（阿夜）今晚出席《WE ARE》除夕節目錄影，育有2歲兒子的他透露過年就是陪家人吃飯團圓。那紅包金額會包多少？Marz23表示因為已經長大不會拿紅包，所以現在變成他要包紅包出去，但還沒有去細算數字。那兒子往年有收到很多紅包嗎？Marz23透露因為兒子年紀還小不懂，所以都會幫他存起來。至於何時要生第二胎？Marz23表示看老天安排，沒有特別計畫，一個或兩個小孩都很好。

Marz23（阿夜）對第二胎隨緣。（圖／文化總會提供）

而去年《WE ARE》曾將台灣體壇冠軍齊聚舞台，掀起滿滿感動與熱血，今年「全民運動」主題則全面升級，邀請全方位流量霸主 Marz23 擔任熱血隊長，率領在威廉波特世界少棒大賽、LLB 世界次青少棒錦標賽、U15 亞洲盃錦標賽、貝比魯斯 U16 世界女子壘球賽等國際賽事中橫掃冠軍的台灣小將們霸氣登場。舞台上不只氣勢滿滿，更驚喜加碼「聲」援，體育主播徐展元驚喜獻聲，熟悉又激昂的嗓音一出，瞬間點燃全場情緒。運動、音樂與榮耀交織，一起用最熱血、最驕傲的方式，大聲向世界宣告──「台灣 No.1！」。

由文化總會製作，三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》（以下簡稱《WE ARE》），今（10）日於台北流行音樂中心熱鬧開錄。今年節目規模再升級，集結 10 大主題單元、32 組藝人、47 位運動選手與超過 600 位青年學子，從音樂、綜藝到跨界演出一次到位，橫跨不同世代，將從2月16日除夕晚間 8 點起，陪伴觀眾一路守歲迎新年。

