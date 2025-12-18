除夕節目開跑了！「TW ICE」降臨《發發發》60秒熱舞搶先曝 白冰冰一秒變少女

四季線上／陳軒泓 報導

距離農曆馬年春節不到二個月，除夕特別節目《民視第一發發發》日前展開籌備階段，官方社群也悄悄動作開始宣傳，更多表演卡司與節目內容將會陸續公開。而近期挾帶《超級冰冰Show》收視亮眼的氣勢，主持人白冰冰驚喜透露投入除夕節目的演出，還無預警開直播放送練舞畫面，與子弟兵 Give me five 少女隊一起跳舞展現青春魅力，白冰冰笑說自己被網友戲稱「TW ICE」，因此這回特地選了韓國人氣女團 TWICE 的歌曲作為演出，請大家拭目以待。

廣告 廣告

白冰冰搶先公開除夕節目練舞畫面（圖／翻攝白冰冰臉書）

由白冰冰、陽帆領軍主持的《超級冰冰Show》蟬聯收視冠軍寶座，除了招牌歌唱單元不斷展現新意，超級孩子王也迎來全新戰局，衛冕七關的周氏兄弟檔一再面臨強敵，自我突破與抗壓成了最大考驗，另外白冰冰還加碼推出二大精彩演出「嘉慶君遊台灣」以及華麗獨唱秀，其中群星合作表演的「嘉慶君遊台灣」排場之大，幕後功臣正是為白冰冰編排除夕節目演出的朱孝中老師，整體呈現氣勢如虹，讓白冰冰讚嘆不已，對於一年一度登場的《民視第一發發發》更是令人期待雙方合作還會帶來哪些精彩火花。

《超級冰冰Show》飆出收視冠軍

白冰冰搶先曝光為除夕節目演出的練習畫面，也帶來一小段表演內容，只見 Give me five 少女隊熱舞開場，默契展現讓白冰冰不禁自豪表示「明星架式不輸韓團！」，隨後她再緊接登場與成員共舞，論扭腰擺臀和比出可愛動作的反應也不輸年輕人，白冰冰分享，這是全員第一次齊聚練習，首跳就獻給直播前的觀眾朋友，她表示「正式來就會更好了！」

白冰冰與 Give me five 少女隊將在《發發發》帶來TWICE舞蹈

【看更多】

《超級冰冰Show》衝出高收視！白冰冰帶子弟兵「酒店泡湯」 見一幕少女心爆發

出道48年！龍千玉拋人生大事 家人同場見證淚崩：沒有遺憾了

直擊《好運來》殺青宴！藍葦華自爆親完米可白長皰疹？

【FastTV飛速看】好歌一直聽《超級冰冰Show》直播不中斷▶️

《民視第一發發發》精彩回顧👉2023｜2024｜2025





更多四季線上報導

《超級冰冰Show》衝出高收視！白冰冰帶子弟兵「酒店泡湯」 見一幕少女心爆發

《綜藝大集合》韓籍女神降臨！籃籃熱舞對尬「跳到腳抖」 辛酸內幕曝光

洪浩竣沒出席《好運來》殺青宴 原來低調與這「八點檔女神」共度引網祝福！