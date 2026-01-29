除夕至初三開診率最低 衛福部將設資訊專區供查詢

2026年農曆春節9天假期即將到來，有鑑於過去因為門診、診所休診，導致急診出現平時1.5到1.7倍的就醫人次，為了不重演2025年急診壅塞一個月狀況，衛福部超前布署。

衛福部長石崇良表示，「在健保的部分有各項的加成獎勵，包含開診的獎勵、收治住院跟急診的獎勵。開診的情形目前還在調查當中，不過以到目前的訊息看起來，開診率確實有比去年提高 。」

衛福部長石崇良表示，將從患者分流、擴充醫療量能等方面著手，也推出獎勵加成方案，投入16億元加成獎勵鼓勵開診。也將會開設資訊專區，因應民眾在外地也可以快速查詢開診狀況的需求。

衛福部長石崇良表示，「最重要是讓民眾清楚什麼時候到急診、什麼時候在就近基層診所看就可以，重點在這個地方、判斷這個，需要去緊急就醫的要件是哪一些。」

立委也點出，衛福部從2025年11月就推動的假日輕急症中心UCC，看診人數量能不一，尤其是北市每月約40人次最低，要避免民眾第一時間跑急診，應該建立明確的就醫指引。衛福部則承諾將在2月初推出。

民進黨立委林月琴說，「真的要確保醫護人員要給的要給 。」

對此石崇良表示，「這個跟委員報告，這個款項我們是用專款特別去支應，所以它沒有點值的問題，它就是一點一塊錢。如果該給而沒有給，那醫院也有可能會涉及到侵占公款的刑事問題 。」

立委建議，補助款要限期匯入以及建置查核處罰機制，讓補助用到位、加成獎勵確實發給醫護人員。

