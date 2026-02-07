除夕至大年初四 宜蘭縣路邊停車暫停收費

（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）宜蘭縣政府今天表示，因應春節大量停車需求，除夕至大年初四（16日至20日）縣內路邊停車暫停收費。此外，7所學校與蘇澳港12號碼頭等地也提供臨時免費停車，歡迎利用。

縣府交通處表示，除夕上午8時至大年初四晚上10時，路邊停車全部免收費，提供返鄉民眾使用。

另外，春節期間，縣內的中華國中、力行國小、竹林國小、南安國中、蘇澳國小、員山國小及憲明國小，還有蘇澳港12號碼頭、宜蘭縣政府財政稅務局宜蘭總局及羅東分局，也提供免費臨時停車位，共496格；各停車場實際開放時間，依現場公告與實際狀況為準。（編輯：梁君棣）1150207