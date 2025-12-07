除夕訂位夯！連在地人都搶不到的「秒殺級」年菜外帶開賣
記者李鴻典／台北報導.
歲末年終，年菜訂位戰火已起！總有一家「連在地人都搶不到」的在地美食傳說。桃園國際機場凱悅酒店今年農曆春節餐飲戰況熱烈。主打頂級中菜的「味坊中餐廳」，2026 年除夕夜 (2/16) 訂位已全數額滿！聽到饕客心聲，酒店已備妥高規格的團圓選項，包含奢華的宴會廳桌席、Market Café 咖啡廳自助餐，以及主廚團隊精製的年菜外帶套餐。
凱悅酒店說，為滿足賓客對團圓宴席的需求，特別開放宴會廳（Regency Ballroom）提供與味坊同等規格的「除夕團圓富貴宴」，將頂級桌菜體驗擴大至奢華寬敞的宴會空間，是大家族齊聚的氣派首選。宴會廳菜單延續五星級中菜的華麗與細膩，菜色豪邁不失精緻，包含滋補養生的「鮮蟲草花膠燉雞盅」、頂級海味「松露蒜茸蒸龍虎斑魚」及富含膠質的「鮑汁燴鮑魚北菇烏參」等。每桌價格自 NT$18,800+10% (6 位) 起，享有飯店級的氣勢與服務。
偏好異國風情與豐盛選擇的家庭，可選擇 Market Café 自助餐廳。除夕晚餐特別提供兩時段，以 NT$1,980+10% 的頂級價位，加碼供應一系列節慶限定菜色與現切肉品。
未能搶到味坊除夕內用席次的饕客，那就來搶主廚團隊推出的「馬耀豐年金禧宴」年菜外帶套餐。頂級燉品「百福臨門鮑魚佛跳牆」堪稱年夜餐桌的鎮場燉品！經典豪華湯品，內含鮑魚、花膠、瑤柱等珍品，湯頭濃郁，加熱即可上桌，將繁複工序化為即刻美味。奢華海味的「黑松露蒜茸蒸海大蝦」結合西式松露香氣與傳統清蒸海鮮，用料大方，氣派十足。味坊年菜外帶套餐，提供 NT$16,800 (10 位) 或 NT$9,800 (6 位) 兩種規格。
春節連假期間，酒店餐飲服務不間斷，讓旅客和在地家庭可持續團圓美味；味坊中餐廳 (初一至初五)： 推出 NT$20,800+10% 的特別桌菜，延續除夕的豐盛規格，適合親友團拜聚餐。Market Café (初一至初六)： 自助餐維持高人氣，初一至初二午/晚餐維持 NT$1,780+10% 的節慶高標準，初三至初六恢復原價 NT$1,250+10%。
距離跨年倒數不到一個月，台北國泰萬怡酒店推出雙重優惠歡慶，像是14樓的高空酒吧Drift Bar推出一日限定的「韓流來襲！狂熱跨年派對」，每人2,026元即可入場狂歡，特別由MJ Kitchen推出的派對級饗宴，包括鮮味十足的海鮮水晶杯、外酥內嫩的廣島炸生蠔、香氣濃厚的美式 BBQ 肋排、多汁厚實的安格斯紐約客牛排與派對不可或缺的韓式歐巴炸雞等，再搭配豐富的沙拉吧、海鮮吧與甜點區，包含抹茶洋梨慕斯、繽紛馬卡龍、春一枝冰棒等多款甜點及現場料理，打造無可挑剔的美味盛宴。飲品除可享軟性飲料及紅白酒暢飲，每位成人加價450元更可享升等優惠，無限供應啤酒、氣泡酒與多款調酒暢飲。
此外，今年主題新增最受矚目的K-POP猜歌比賽，跨年當天入場的賓客，皆享報名資格，冠軍更可獲得 MJ Kitchen 平假日午晚餐雙人券。配合普發商機，12月9日起至明年1月5日賓客於台北國泰萬怡酒店任一餐廳及客房消費，單筆消費滿萬即可獲得抽獎券乙張，最大獎可獲得總統套房或濟州航空台北-仁川/釜山單人來回機票，力邀賓客年底前試試手氣，將好禮帶著走。
為讓賓客沉浸體驗一星榮耀的住宿旅程，臺北嘉佩樂酒店推出「迎新嘉夜」跨年住房專案，包含新年限定迎賓禮、於最新開幕的 The Glasshouse 一樓Tilt品酩兩杯招牌調酒，並於池畔俯瞰臺北101壯麗夜景、優雅倒數，一同在城市新地標迎接璀璨新年。入住臺北嘉佩樂酒店，不僅可透過客房餐飲服務享受多元的美食款待，還可於標誌性的嘉佩樂客廳 (The Living Room) 品嚐精選輕食與飲品，體驗無微不至的尊榮服務。此外，嘉佩樂文旅官也將在客廳為旅客策劃個性化的旅行體驗，創造不期而遇的驚喜與終生難忘美好回憶。
凱撒飯店連鎖旗下趣淘漫旅台南推出「年末慶典瘋狂雙12」優惠，只要西元、民國生日、身份證字號內有2個1或2個2，即可享指定日專案優惠價入住，活動自12月9日中午12點起限時72小時開放搶訂。活動期間祭出雙人入住豪華景觀客房每晚1,212元、四人入住每房2,424元加贈六項冒險活動體驗的超值方案。
本次雙12專案除了結合凱撒趣淘漫旅台南最受歡迎的冒險體驗特色，特惠指定日期開放至隔年3月底，還可盡情享受飯店周邊景點魅力，尤其冬季限定的梅嶺賞梅行程，以滿山雪白梅景成為旅人年末歲初必訪亮點，非常適合與此次優惠專案搭配安排，來一趟台南淺山深度之旅。還可搭乘環湖遊艇探索曾文水庫園區，拜訪山豬島與飛鷹峽谷，近距離觀察野生山豬與老鷹盤旋的壯闊景象。
此外，麗星夢郵輪日前以策略合作夥伴與場地贊助者的身分，與臺灣港務公司在探索星號郵輪上共同舉辦「白色饗宴—舞動希望．幸福啟航」活動。超過60位乳癌姐妹穿上象徵「新生」的白紗，登上麗星夢探索星號的豪華舞台演出。此次合作體現豪華郵輪積極履行社會責任的品牌溫度，同時推廣郵輪旅遊的無憂特色。
為讓這份祝福延續，麗星夢郵輪除提供場地支持外，更額外加碼送出兩張六天五晚的豪華露台房郵輪船票，行程可任選從高雄出發前往菲律賓的佬沃、公主島、長灘島、科隆，或越南的峴港、下龍灣等南向精選航線，讓幸運者能真正搭上這艘幸福啟航的船，實踐心中的願望。
迎接歲末溫暖歡聚時刻，茹絲葵經典牛排館推出2025聖誕跨年限定套餐，自12月19日至2026年1月4日於全台門市限時供應。茹絲葵以年末的團聚共享為靈感，從精緻前菜、經典主餐到招牌甜點，以紐奧良法式烹調的靈魂為底蘊，使用細膩手法與雋永風味，展現冬季的真摯款待。今年更攜手精品甜點品牌Le Ruban法朋烘焙甜點坊，共同推出限定的聖誕節慶禮盒，以三款匠心甜點向茹絲葵經典料理致意，為賓客帶來一同分享的節慶滋味，增添年末相聚的甜蜜回憶。
千年風華醉心京都！京都擁有水質柔和甘甜的天然湧泉，搭配肥沃田地種植的高品質酒米，釀造出風味細緻、口感圓潤的清酒，是日本三大清酒產地之一。節慶時節來到，聖誕節交換禮物與年節禮盒可以去7-ELEVEN i預購京都清酒！貓派必收兩款來自洛中的佐佐木酒造，推出成立130年紀念組合「貓之感謝酒喵酒貓社員套組」把對貓社員的感謝與的喜悅完美融入其中，還有一款要挑戰推出130款貓咪酒標的「No.1好棒棒 貓之集會酒 喵酒130」，採用100%山田錦釀造，口感清爽輕盈適合初學者飲用。
自古就以水陸交通樞紐而蓬勃發展的伏見「北川本家」，首推讓你送出圓滿心意的「祝你變富翁禮盒組」、喝了就變富翁的「純米吟釀 山田錦58」，以及讓喜愛白酒的人也被驚艷的「純米酒Premiere Amour初戀」酸甜口感彷彿般令人悸動，即日起至2026年2月15日於全台7-ELEVEN開放預購。
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
