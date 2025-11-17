除夕訂位秒殺！ 民眾提前一晚排隊搶高檔自助餐

島語自助餐今天開放明年除夕及春節的訂位，上午11點高雄、台北兩地擠爆數百人排隊人潮。（圖／東森新聞）





號稱全台最難訂位的島語自助餐，今天開放明年除夕及春節的訂位，上午11點高雄、台北兩地擠爆數百人排隊人潮，有人還提前一晚就來排隊，一推出除夕到初五已經全滿，同價位也很難搶的旭集目前除夕到初三全滿，不過有民眾覺得吃自助餐要自己拿食物少了圍爐感覺，因此像是高雄福華跟老新台菜推出的圍爐宴，除夕到初二也全被訂滿，看來要讓家人過年吃好料，手腳也得快。

同一時間，島語櫃檯電話也接到手軟。島語自助餐服務人員：「我們除夕到初五訂位都是滿的。」

8月插旗高雄的島語自助餐，除夕到初五全滿，一樣很夯的旭集則是除夕到初三全滿。另外高雄福華飯店，除了有自助餐，還有圍爐宴，除夕到初二全滿，初三到初五訂位八成，另外走創意路線的老新台菜，除夕圍爐宴全滿，像高雄福華飯店，不管是中式料理，涮涮鍋都深受歡迎。

高雄福華飯店銷公關部經理劉佳貞：「在除夕夜有些包廂，甚至是餐廳，已經是訂滿的狀態。」

饗賓集團發言人許瀚云：「開放訂位瞬間湧入900多通的電話，一整天的電話量有高達7千多通。」

旭集全台七間門市開放除夕春節電話訂位，2小時全訂滿，不只得早早卡位，春節期間用餐也得多花點錢，島語除夕晚餐3290元加一成，旭集除夕晚餐3190元加一成，老新台菜，則是以10人席計價，14999元起加一成，過年吃自助餐得比平常多花1千5百元，民眾能接受嗎。

民眾：「划算如果可以的話，我還是會來吃。」

民眾：「應該是家人團聚，一起聚餐（圍爐）吃的很開心，但是你這個是，你要自己去（拿食物），有類似進食，進食的過程中，你還要比吃比搶（速度）。」

有人喜歡除夕揪全家吃澎湃高價的自助餐，但有人認為得吃圓桌圍爐才有氣氛，不管哪一種，飯店和餐廳訂席都得請早，因為大家都在搶。

