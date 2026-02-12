除夕起東北季風報到迎風面有雨 國道壅塞熱點、時段一次看

依中央氣象署天氣預報，春節小年夜前溫暖舒適，除夕起東北季風增強，迎風面北部及宜蘭天氣較涼有局部短暫雨。高速公路局提醒，雨天行車請減速慢行，避免急煞或急加速以防打滑，若溫度回升轉晴時易有濃霧，若行駛於濃霧路段，務必開啟頭燈、保持更大的安全距離，並提高警覺小心駕駛。

2月13日中部南向路況預報。（高公局提供／蔡明亘台北傳真）

2月13日南部南向路況預報。（高公局提供／蔡明亘台北傳真）

另據觀光署統計，本次春節連假期間，初一至初三為整體訂房率高峰，約在5成以上；部分縣市如苗栗、台中、南投、雲林、嘉義及宜蘭則達6~8成。預估將有大量旅遊車潮湧入東北角、宜蘭及中部熱門景點，建議民眾多加利用公共運輸往返。此次春節共有 88 條國道客運路線提供票價優惠，最低可享6折，既能節省荷包，也能縮短旅途時間，呼籲大家善加利用。

高公局表示，如仍欲自行開車行駛國道，建議可多加利用高公局每日路況預報資訊。路況預報係高公局透過AI及大數據分析，預測假期間重點壅塞路段及時段，並彙整每日國道壅塞路段分區預測圖供用路人參考。

2月13日北部南向路況預報。（高公局提供／蔡明亘台北傳真）

其中，初三、初四西部國道北向新竹、苗栗及國5北向宜蘭路段預估白天即可能開始壅塞，並持續至深夜甚至隔日凌晨，呼籲北返用路人儘量提早出發。

高公局提醒，另請用路人注意，春節連續假期國道部分交流道將實施匝道封閉管制，請用路人提前改道。

115年春節連續假期國道匝道封閉措施。（高公局提供／蔡明亘台北傳真）

封閉時段與交流道如下：

115年2月17～19日（初一～初三）：5－12時，國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口；5－12時，國道5號石碇、坪林交流道南向入口。

115年2月19～21日（初三～初五）：10－18時，國道1號仁德、虎尾交流道北向入口；10－18時，國道1號王田交流道雙向入口；12-24時，國道1號埔鹽系統交流道北向入口；12-24時，國道3號西濱交流道北向入口。

高公局也建議用路人於出發前利用高速公路1968App查詢即時路況，適時改走替代道路或調整出發時間，避開國道壅塞。

