除夕起濕涼3天！ 北台灣降7至8度恐有2波冷空氣

春節期間恐有2波冷空氣接力，年節後期仍待觀察。（示意圖／劉耿豪攝）

中央氣象署指出，明日起至周末各地天氣大致穩定，小年夜高溫可回升至28度。不過下周一除夕將有鋒面通過並伴隨東北季風增強，北台灣轉為濕涼，高溫恐下降7至8度，影響時間預估至初三，年節後期不排除還有另一波冷空氣接力，強度仍待觀察。

春節期間恐有2波冷空氣接力，年節後期仍待觀察。（圖／氣象署提供）

氣象署今（12日）表示，清晨各地仍偏涼，西半部及宜蘭低溫約12至16度。氣象署16時23分發布低溫特報，受輻射冷卻影響，新竹、苗栗及南投局部地區明（13日）清晨可能出現10度以下低溫，影響時間至13日清晨。東半部與恆春半島有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴。周末至小年夜前天氣大致穩定，白天高溫可回升至28度。

小年夜前回暖，除夕起北台灣轉濕涼，高溫降7至8度。（圖／氣象署提供）

不過春節期間將出現轉折。氣象署說明，除夕當天鋒面通過、東北季風增強，北部及東北部轉為濕涼。除夕至初一桃園以北、東北部及東部有局部短暫雨；初二降雨範圍縮小至基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春；初三東北季風逐漸減弱。溫度方面，除夕至初二北部整天約14至20度，高溫較前期下降7至8度，中南部影響相對較小。

此外，氣象署提醒，明天清晨中南部地區，以及明日至小年夜期間中部以北與金門、馬祖，可能出現低雲或霧，影響能見度。民眾使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意通風與用電安全，並留意長者與弱勢族群保暖措施。至於升溫趨勢，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，隨著風向由東北風轉為偏東風，周末甚至可能出現東南風，中午高溫可達26至29度，體感偏熱，但夜晚與清晨仍涼，日夜溫差可能超過10度。

另外，氣象專家賈新興則分析，農曆年節明日至15日宜花東多雲零星雨，其餘地區天氣穩定；16日至18日受偏強東北季風影響機率提高，桃園以北及宜花東有局部短暫雨；19日至21日氣溫回升。整體來看，春節期間可能出現2波冷空氣接力，後續強度仍待觀察。

小年夜前回暖，除夕起北台灣轉濕涼，高溫降7至8度。（圖／翻攝自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急）

