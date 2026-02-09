除夕起變天！2波冷空氣南下 北部、東部轉陰雨

春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。

氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到。（示意圖／中天新聞）

天氣風險分析師林孝儒在粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文表示，今明兩天冷空氣將隨北方高壓出海而逐步減弱，整體水氣不多，各地雲量減少、陽光露臉機會增加。北部至東部白天高溫約16至23度、低溫12至16度；中南部高溫約19至26度、低溫13至17度，早晚仍偏冷，但白天氣溫將明顯回升。不過好天氣維持不久，週二入夜後鋒面尾端將掠過台灣。

林孝儒指出，週三至週四新一波冷空氣影響，整體南下節奏偏快，北部至東部雲量增多，局部轉陰並有短暫降雨，高溫較週二略降至18至21度、低溫約13至15度。他強調，冷空氣強度仍有變動空間，目前評估不排除接近大陸冷氣團等級。相較之下，中南部受影響較小，維持晴時多雲天氣型態，高溫約24至27度、低溫15至19度。林孝儒提醒，夜晚清晨仍須留意輻射冷卻造成的局部低溫與日夜溫差。

林孝儒表示，週五至週末小年夜期間，台灣附近將轉為高壓迴流偏東或南風環境。各地天氣較穩定，普遍晴時多雲、白天回暖，白天高溫可接近25度上下；不過日夜溫差仍大，清晨低溫約16至18度，沿海空曠、近山郊區或縱谷地區仍可能再低2至3度。他建議早出晚歸多備一件外套，也可把握這段較穩定的空檔安排除舊佈新。

針對春節期間天氣，林孝儒說明，目前趨勢顯示整體仍以典型冬季分布為主，東北季風增強時迎風面的北部、東部轉陰有雨，中南部多為晴時多雲；季風短暫減弱時，北東部降雨可望緩和並有短暫好轉空檔。氣溫方面，多數時段以東北季風等級為主，春節後期冷空氣勢力相對較弱，氣溫多有回升機會，迎風區仍以局部短暫雨為主。

林孝儒也提醒，由於預報期程仍長、變動度較高，建議連假前3至5天再依最新預報細調行程；南來北往也請留意各地天氣差異與日夜溫差。

