除夕返鄉停白線也挨罰！苗栗女不服提告 法官：不劃紅線不等於可亂停

社會中心／程正邦報導

過去有民眾車停白線遭開罰，網：違停7天比1個月停車費貴。(資料照)

農曆春節返鄉探親，停車位往往一位難求，但即便停在「白線」也未必代表絕對安全。苗栗縣一名曾姓女子，於去年除夕將愛車停在老家門前的白線上，卻因妨礙交通遭警方開罰 900 元。曾女憤而提起行政訴訟，強調自己已盡力靠邊，且白線區域不應無預警開罰；然而，法院最終裁定曾女敗訴，理由是停車行為已實質侵害公眾用路安全。

芎林不少車主為了停在白線內，會將愛車開上護欄。（圖／翻攝自臉書《爆廢二公社》）

緊貼樑柱仍被罰？曾女主張：劃白線卻不讓停極不合理

事件發生於去年除夕下午，曾女回到苗栗大湖老家，將車輛停放在家門前的路邊白線上。事後收到「在顯有妨礙他車通行處所停車」的 900 元罰單。曾女在法庭上陳述，該路段寬度有限，若要完全停進白線內，車身必須「開進家門柱或騎樓」，這在實務上根本不可能。

她進一步質疑，家中雙親已高齡 80 幾歲，時常需要就醫接送，若自家門口白線不能停車，難道要老人家走遠路？她更批評警方未先鳴笛勸導就直接拍照開單，屬於「為罰而罰」，且路段若不能停車，理應劃設紅、黃線而非白線。

不是白線都能停! 車道線.路面邊線'僅差5公分'

法官關鍵判讀：車身占用車道 92 公分、迫使他車逆向

台北高等行政法院在審理此案時，勘驗了警方提供的採證照片，發現曾女的車輛雖貼近建築物，但仍有約一半的車身（寬達 92 公分）凸出至行車道上。

法官裁定敗訴的關鍵理由如下：

* 安全優於權利： 該路段為單線雙向通行，因曾女車輛占用部分車道，導致其他大型車輛或消防車經過時，必須被迫「跨越雙黃線」至對向車道避讓，這極大增加了對向碰撞的風險。

* 白線非無敵護身符： 法官強調，法律並未規定所有禁止停車處都必須劃設紅、黃線。即便在白線路段，若停車行為「顯有妨礙他車通行」，仍構成違規。

* 比例原則： 雖然曾女有接送年邁父母的需求，但法官認為這不能成為侵害公眾交通安全的正當理由，公共安全之利益顯然大於個人停車之便利。

綜合上述理由，法官認為原處分無違誤，判決曾女敗訴，駁回撤銷處分請求。

若停白線的位置靠近路口轉角或是非順向停車，也會被警察開罰單。(資料照)

過去也有停白線被開單的爭議，律師提醒，在白線停車若想避開罰單，必須同時符合以下條件：

1. 不得占用車道： 車身應完整停放在白線與路緣之間。

2. 順向靠邊： 必須依車輛行進方向緊靠路邊停放。

3. 無妨礙通行： 即使白線外空間足夠，若停車位置位於轉彎處、窄巷出口等顯著影響他人視線或動線之處，警方仍可依法開單。

